Картина, которую создал искусственный интеллект Midjourney, выиграла конкурс в США – художники в ярости

Работа Джейсона Аллена Theatre D’opéra Spatial («Пространственный театр оперы») заняла первое место в цифровой категории на конкурсе изящных искусств в штате Колорадо. Но он ее не писал.

«Я занял первое место», – сообщил пользователь с ником Sincarnate в Discord, приложив фотографии созданных искусственным интеллектом холстов, висящих на ярмарке. Под псевдонимом скрывается Джейсон Аллен – президент компании Incarnate Games, занимающейся настольными играми.

Представленная Алленом картина производит впечатление. Фигуры на сцене и в зале в стиле барокко смотрят через огромный круглый иллюминатор на залитый солнцем сияющий пейзаж. Аллен не писал картину непосредственно – это сделал искусственный интеллект под названием Midjourney. ИИ использовал подсказки человека, но Джейсон не вносил правки цифровой кистью.

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Факт победы ИИ в конкурсе вызвал споры в Twitter. Реальные художники и энтузиасты обвинили Аллена в приближении смерти творческих профессий.

«Мы наблюдаем, как смерть искусства разворачивается на наших глазах», – сказал пользователь Twitter под ником OmniMorpho в ответе, который набрал более 2000 лайков. «Если творческие профессии не защищены от машин, это значит, что и высококвалифицированный труд может устареть. Что мы тогда получим?»

We’re watching the death of artistry unfold right before our eyes — if creative jobs aren’t safe from machines, then even high-skilled jobs are in danger of becoming obsolete

What will we have then? — OmniMorpho (@OmniMorpho) August 31, 2022

«Я знал, что это вызовет споры», — сказал Аллен на сервере Midjourney Discord во вторник. «Интересно, что все эти люди в Твиттере, которые выступают против искусства, созданного искусственным интеллектом, сами же дискредитируют человеческий человеческий фактор! Это не кажется вам лицемерием?»

Дело в том, что Джейсон внес большой вклад в создание картины, пусть и не рисовал ее вручную. В результате его подсказок искусственный интеллект создал сотни изображений. После многих недель тонкой настройки и курирования работы он отобрал три лучших изображения и распечатал их на холсте.

«Что, если мы посмотрим на это с другой стороны, что, если художник сделал невероятно трудную и сложную серию ограничений, чтобы создать произведение – к примеру он создал его, вися вниз головой и получая порку во время рисования. Должна ли работа этого художника оцениваться иначе, чем работа художника, создавшего то же произведение «нормально»?» – задается вопросом Аллен.

Художник не скрывал метода создания картины и подписал ее «Джейсон Аллен с помощью Midjourney». «Я создаю изображения с помощью MJ, совершаю действия в Photoshop и повышаю масштаб с помощью Gigapixel». Победа в конкурсе, несмотря на споры, воодушевила художника и «укрепила его миссию».

Источник: Vice