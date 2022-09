Картина, которую создал искусственный интеллект Midjourney, выиграла конкурс в США – художники в ярости

Работа Джейсона Аллена Theatre D’opéra Spatial («Пространственный театр оперы») заняла первое место в цифровой категории на конкурсе изящных искусств в штате Колорадо. Но он ее не писал.

«Я занял первое место», – сообщил пользователь с ником Sincarnate в Discord, приложив фотографии созданных искусственным интеллектом холстов, висящих на ярмарке. Под псевдонимом скрывается Джейсон Аллен – президент компании Incarnate Games, занимающейся настольными играми.

Представленная Алленом картина производит впечатление. Фигуры на сцене и в зале в стиле барокко смотрят через огромный круглый иллюминатор на залитый солнцем сияющий пейзаж. Аллен не писал картину непосредственно – это сделал искусственный интеллект под названием Midjourney. ИИ использовал подсказки человека, но Джейсон не вносил правки цифровой кистью.

Факт победы ИИ в конкурсе вызвал споры в Twitter. Реальные художники и энтузиасты обвинили Аллена в приближении смерти творческих профессий.

We’re watching the death of artistry unfold right before our eyes — if creative jobs aren’t safe from machines, then even high-skilled jobs are in danger of becoming obsolete

What will we have then?

— OmniMorpho (@OmniMorpho) August 31, 2022