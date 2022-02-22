Бюро регистрации авторских прав США: на созданные ИИ произведения не распространяются авторские права

Регистраторы отказали в предоставлении авторских прав на работы, созданные ИИ Creativity Machine. В запросе от 2019 года Стивен Талер пытался доказать, что авторские права может получить и искусственный интеллект. The Verge рассказывает о решении совета по этому запросу.

Картина, сгенерированная Creativity Machine, называется «Недавний вход в рай». По замыслу Талера, так машина показала «симулированный околосмертный опыт», переработав уже существующие изображения.

В Бюро заявили, что под авторским правом имеется ввиду «связь между человеческим разумом и творческим самовыражением». Но это не значит, что любые работы в соавторстве с ИИ недопустимы. Талер утверждал, что картина была создана с минимальным вмешательством человека, что и послужило отказом в присвоении авторских прав.

Хотя закон прямо не говорит, что только люди могут быть авторами, суды не поддерживают авторство других существ. Например, попытки присудить авторские права за селфи обезьяны были отклонены судом.

«Суды приходят к выводу, что нечеловеческое самовыражение не подлежит охране авторскими правами» Бюро регистрации авторских прав США

В практике Управления по авторским правам также есть рекомендации о произведениях, созданных ИИ без вмешательства творческого участия человека. На такие работы авторское право не распространяется.