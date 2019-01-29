ГФС борется с контрабандой и серым импортом: грузы не оформляются, легальные импортеры несут потери и, вероятно, вскоре все снова подорожает

Как сообщает ресурс Retailers, импортеры товаров столкнулись с проблемами при таможенном оформлении грузов. Дело в том, что государственная таможенная служба Украины со второй декады января повысила индикативную цену (минимальную заявочную стоимость) ввозимых товаров, объяснив это стремлением эффективнее бороться с «серыми» схемами импорта. Но ирония в том, что в результате пострадали легальные импортеры, которые завозят товары официально. По словам украинских ритейлеров, если в ближайшее время ничего не поменяется, то это необратимо приведет к повышению стоимости товаров для конечного потребителя.

По сообщению источника, ссылающегося на осведомленного информатора, пожелавшего сохранить анонимность, 14 января у прибывших на Киевскую таможню грузовиков начали требовать существенного повышения заявленной таможенной стоимости (базы) ввозимых товаров. На следующий день, 15 января, Государственная фискальная служба (ГФС) сообщила о выходе из строя одного из серверов Единой автоматизированной информационной системы. В результате чего в тот день в течение нескольких часов оформление таможенных деклараций в автоматическом режиме не проводилось.

Оказалось, что в тот же день, 15 января, ГФС без предупреждения ввела новые индикативы, которые оказались существенно выше фактической цены той или иной товарной позиции. Собственно, именно это вместе с мероприятиями, нацеленными на борьбу с контрабандой и серыми схемами импорта товаров, парализовало таможенное оформление грузов и привело к образованию огромных очередей на таможенных пунктах.

В международной торговой сети магазинов мебели и товаров для дома JYSK сообщили, что на границе были задержаны около 60 грузовиков. Таможня хотела, к примеру, по новым индикативам взыскать налог с компьютерного стола весом 16 кг в размере 360 грн, что составляет половину стоимости реализации товара на полках сети.

«Клиент сделал заказ, есть определенное время на доставку товара, а мы не могли выполнить ее в сроки. Конечно, мы будем предоставлять дополнительную скидку, но репутационные потери есть, не говоря о простое автомобилей, которые несут затраты», – сообщил исполнительный директор «Юск Украина» Евгений Иваница.

В Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) сообщили о приостановке с 17 января таможенного оформления у 40 компаний-членов ассоциации, вследствие чего у некоторых из них было задержано до 70 грузовиков. По данным ассоциации, инспекторы таможни были лишены технической возможности согласовывать таможенную стоимость на основании предоставленных документов (применения первого метода определения таможенной стоимости) в случае срабатывания системы анализа рисков по индикативным ценам.

Позже представители ГФС на встрече с ЕБА пояснили, что были внесены изменения в профили риска Автоматизированной системы анализа и управления рисками (АСАУР). Налоговики при этом подчеркнули, что внесли изменения ради борьбы с серым импортом, а не препятствования деятельности легального бизнеса.

Глава ЕБА Анна Деревянко рассказала, что с 24 января ассоциации удалось добиться разрешения ситуации и практически все грузовики участников ЕБА на таможнях оформляют. Но множество автомобилей других, менее влиятельных импортеров по-прежнему остаются на границе. В Ассоциации мебельщиков Украины заявили, что у их членов проблемы с растаможкой грузов остается и для ее решения они обратились с письмом к министру экономического развития и торговли Степану Кубиву.

В компании Art Metal Furniture рассказали, что их грузы стоят на границе. «Например, у нас есть товар, закупленный напрямую от производителя на сумму $8 700, но с учетом минимальной индикативной цены ($4) в базе таможни он должен стоить $13 300. И НДС они хотят взымать с этой цены. Это при том, что у нас есть прямой контракт с производителем», – рассказывает директор по маркетингу компании Art Metal Furniture Вероника Беляева. По ее словам, представители таможенной службы отказывались выдавать официальное решение и затягивали процесс растаможки, запрашивая дополнительные документы. По итогу, в решении стоимость была завышена до $13 300. В Art Metal Furniture намерены оспаривать решение, и пока перевели груз на склад временного хранения.

В пресс-службе «Эпицентр К» говорят о незаконности действий таможенников.

«Согласно Таможенному кодексу, при растаможке товара компании должны быть представлены в письменном виде причины, по которым заявленная таможенная стоимость не может быть признана… Однако орган доходов и сборов предъявляет письменные требования о предоставлении дополнительных документов», – уточнили в «Эпицентр К». Во время сбора документов товары находятся на складе временного хранения или на таможенном складе, что приводит к сверхплановым расходам и, следовательно, искусственно делает товары более дорогими для их конечного потребителя.

Многие компании соглашаются на повышение таможенной стоимости, получают решение о корректировке цены и оформляются по ст.55 Таможенного кодекса, которая позволяет обжаловать в суде решение таможенников после оформления. Все, кто так сейчас оформится, получат решение в конце 2019 года. Само по себе ситуация выглядит одновременно комичной и абсурдной, но если ГФС не одумается, то с большой вероятностью более мелкие игроки, которые работают официально, уйдут с рынка, а другие будут вынуждены соразмерно повысить цены. То есть, расплачиваться за все это снова придется обычным потребителям.

Источник: Retailers