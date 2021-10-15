Ghost Robotics оснастила четвероногого робота Vision 60 автоматической винтовкой

Четвероногие роботы обладают рядом преимуществ по сравнению с колёсными роботами. Они маленькие, манёвренные и способны преодолевать различные препятствия. А теперь они ещё могут использоваться и в качестве оружия.

Американская компания Ghost Robotics создала четвероногого робота Vision 60, который оснащён изготовленной по специальному заказу винтовкой. Она разработана таким образом, чтобы её можно было устанавливать на различные роботизированные платформы. Винтовка под названием SPUR (special purpose unmanned rifle) включает оптическую систему с 30-кратным увеличением, тепловизионную камеру для наведения на цель в темноте и обладает эффективной дальностью действия 1200 метров. Разработчиком данной винтовки является компания Sword International.

Система была продемонстрирована на ежегодной конференции Association of the United States Army’s 2021, которая проходила 11-13 октября. Пока что нет точных данных о партнёрстве между компаниями Ghost Robotics и Sword International. Также не уточняется, продают ли они такую комбинацию робота и винтовки. Не исключено, что продажи начнутся уже в скором времени. На сайте Sword International говорится, что «SWORD Defense Systems SPUR – это будущее беспилотных систем вооружения, и это будущее уже наступает».

Ранее четвероногие роботы Ghost Robotics уже тестировались армией США. В прошлом году 325-я эскадрилья на базе ВВС Тиндалл во Флориде стала первым подразделением Министерства обороны, которое использовало четвероногих роботов в регулярных операциях. Такие машины применялись для патрулирования периметра базы, навигации по болотистым местам, которые «нежелательны для людей и транспортных средств».

Хотя разведка – это один из наиболее очевидных способов использования четвероногих роботов, производители постепенно экспериментируют с другими полезными нагрузками. Помимо обеспечения удалённого видеонаблюдения, такие машины могут использоваться в качестве мобильных вышек сотовой связи, для обезвреживания бомб или для безопасного обнаружения химических, биологических, радиологических и ядерных веществ. И конечно же, они могут служить и в качестве оружия.

Напомним, недавно французская армия привлекла четвероногого робота Spot к военным учениям. Хотя компания Boston Dynamics придерживается строгой политики в отношении использования своих машин в качестве оружия, другие производители могут быть не так разборчивы.

Источник: The Verge