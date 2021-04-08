Французская армия привлекла робота-собаку Spot к военным учениям

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Четвероногий робот Spot компании Boston Dynamics использовался во время военных учений, проводимых французской армией. Он применялся для разведки.

Фотографии учений были опубликованы в сервисе микроблогов Twitter ведущей военной школой Франции École Spéciale Militaire de Saint-Cyr. Учения описывались как «повышение осведомленности учащихся о задачах завтрашнего дня», включая «роботизацию поля боя». Французская пресса дополнительно сообщает, что Spot был одним из нескольких роботов, которые тестировались учащимися французской École Militaire Interarmes (Школа комбинированного оружия) с целью оценки полезности роботов на полях сражений будущего. Вице-президент Boston Dynamics по развитию бизнеса Майкл Перри сообщил, что поставку робота осуществлял европейский дистрибьютор Shark Robotics, а сама компания не была заранее уведомлена о его использовании.

Во время двухдневных учений солдаты выполняли ряд сценариев, включая наступательные действия с захватом перекрёстка, оборонительные действия днем ​​и ночью и боевые действия в городских условиях. Каждый сценарий выполнялся с применением только людей, а затем с использованием людей и роботов вместе, чтобы увидеть, что изменилось с добавлением машин.

Как говорят источники, роботы замедлили работу, но помогли обезопасить войска.

«На этапе городского боя, когда мы не использовали роботов, я умер. Но я не умер, когда мы сначала дали задание роботу провести разведку», — сказал один солдат.

Также сообщается, что одной из проблем было время автономной работы Spot. Вероятно, во время учений разрядился его аккумулятор, и дополнительно пришлось решать задачу по восполнению запаса энергии.

Робот Spot имеет небольшую массу (31 кг), оснащён камерами и поддерживает возможность удалённого управления. Благодаря четырём ногам он может свободно перемещаться в городской среде, что может быть проблематично для колёсных роботов.

Помимо Spot, французские военные испытывали и другие машины. Среди них упоминаются OPTIO-X20 от эстонской компании Milrem Robotics. Это гусеничное дистанционно управляемое транспортное средство с автоматической пушкой. Также военные испытывали колёсный «робот-мул» ULTRO предназначенный для перевозки оборудования, который создан французской государственной военной компанией Nexter. Ещё одним участником испытаний многоцелевой колёсный беспилотник Barakuda, который может обеспечить мобильное прикрытие солдат благодаря прикреплённой броневой обшивке.

Ранее Boston Dynamics неоднократно заявляла, что её машины не должны быть вооружены. Компания не хочет, чтобы кто-либо из её клиентов, использующих робота, причинял вред людям. Условия использования Spot запрещают его применение «для нанесения вреда или запугивания любого человека или животного, в качестве оружия или для активации любого оружия». Можно утверждать, что робот, помогающий разведывать здания для солдат, технически не причиняет вреда и никого не пугает. Но зачастую разведка служит предвестником военного столкновения, так что ситуация становится неоднозначной.

Представитель Boston Dynamics заявил, что у компании есть строгие правила, запрещающие поставщикам или клиентам использовать робота в качестве оружия. В то же время, компания «всё ещё оценивает», следует ли запретить использование невооруженного робота военными заказчиками.

«Мы думаем, что в той мере, в какой военные используют робототехнику, чтобы уберечь людей от опасности, мы считаем, что это вполне допустимое использование технологии», — сказал представитель Boston Dynamics.

Источник: The Verge