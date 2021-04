Французская армия привлекла робота-собаку Spot к военным учениям

Четвероногий робот Spot компании Boston Dynamics использовался во время военных учений, проводимых французской армией. Он применялся для разведки.

Фотографии учений были опубликованы в сервисе микроблогов Twitter ведущей военной школой Франции École Spéciale Militaire de Saint-Cyr. Учения описывались как «повышение осведомленности учащихся о задачах завтрашнего дня», включая «роботизацию поля боя». Французская пресса дополнительно сообщает, что Spot был одним из нескольких роботов, которые тестировались учащимися французской École Militaire Interarmes (Школа комбинированного оружия) с целью оценки полезности роботов на полях сражений будущего. Вице-президент Boston Dynamics по развитию бизнеса Майкл Перри сообщил, что поставку робота осуществлял европейский дистрибьютор Shark Robotics, а сама компания не была заранее уведомлена о его использовании.

Во время двухдневных учений солдаты выполняли ряд сценариев, включая наступательные действия с захватом перекрёстка, оборонительные действия днем ​​и ночью и боевые действия в городских условиях. Каждый сценарий выполнялся с применением только людей, а затем с использованием людей и роботов вместе, чтобы увидеть, что изменилось с добавлением машин.

Как говорят источники, роботы замедлили работу, но помогли обезопасить войска.

Также сообщается, что одной из проблем было время автономной работы Spot. Вероятно, во время учений разрядился его аккумулятор, и дополнительно пришлось решать задачу по восполнению запаса энергии.

Робот Spot имеет небольшую массу (31 кг), оснащён камерами и поддерживает возможность удалённого управления. Благодаря четырём ногам он может свободно перемещаться в городской среде, что может быть проблематично для колёсных роботов.

Boston Dynamics quadruped UGV Spot and Shark Robotics electric Barakuda UGV participate in exercises at the French military research school Centre de recherche des écoles de @SaintCyrCoet (CREC)#ugv #unmanned #unmannedvehicles #robotics #military #research #training #france pic.twitter.com/1WCASPmdA4

