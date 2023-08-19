Новости Украина 19.08.2023 в 15:42

Глава «Укрпошты» матом объяснил клиенту, что компания не отслеживает «дешевые» отправления

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Глава «Укрпошты» матом объяснил клиенту, что компания не отслеживает «дешевые» отправления

На публичное обращение клиента «Укрпошты» в Twitter по поводу посылки, которая три месяца назад потерялась где-то в «недрах» почтовой службы, ее глава Игорь Смелянский отвечал несколько нервно, а позже вообще перешел на нецензурную брань. Из их разговора также стало ясно, что «Укрпошта» уделяет посылкам и письмам по самым дешевым тарифам меньше внимания, чем представляют себе клиенты.

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Укрпошти Укрпошты

Пользователь Twitter @crazygolub в несколько провокативной манере обратился к Смелянскому: «Надеюсь вам подошел размер футболки, которую вы доставляете уже три месяца?». Глава компании сначала предложил обратиться к технической поддержке (по словам клиента, его «футболили» между поддержкой и отделением). Впоследствии он взял номер отправления и дал ответ, который никому в теме не понравился: оказывается, «Укрпошта» не имеет возможности найти письмо или посылку, отправленные по самому дешевому тарифу, в который не входит отслеживание.

Укрпошти Укрпошты

После этого общение превратилось в ругань, где обе стороны употребляли мат. Историю можно проследить по ссылке на оригинальную тему и скриншотам.

Глава «Укрпошты» матом объяснил клиенту, что компания не отслеживает «дешевые» отправления111Глава «Укрпошты» матом объяснил клиенту, что компания не отслеживает «дешевые» отправления

Позже Игорь Смелянский публично подытожил ситуацию, его реакция также не удовлетворила сообщество:

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Глава «Укрпошты» матом объяснил клиенту, что компания не отслеживает «дешевые» отправления
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Да, интернет – это место, где могут троллить и ругаться матом, но статус и ответственность руководителей крупных компаний и других известных публичных лиц требует чрезвычайной сдержанности в подобных ситуациях, из-за возможных имиджевых и других последствий. И желательно все же доставлять посылки.

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Источник: Twitter

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