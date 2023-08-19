Глава «Укрпошты» матом объяснил клиенту, что компания не отслеживает «дешевые» отправления

На публичное обращение клиента «Укрпошты» в Twitter по поводу посылки, которая три месяца назад потерялась где-то в «недрах» почтовой службы, ее глава Игорь Смелянский отвечал несколько нервно, а позже вообще перешел на нецензурную брань. Из их разговора также стало ясно, что «Укрпошта» уделяет посылкам и письмам по самым дешевым тарифам меньше внимания, чем представляют себе клиенты.

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Пользователь Twitter @crazygolub в несколько провокативной манере обратился к Смелянскому: «Надеюсь вам подошел размер футболки, которую вы доставляете уже три месяца?». Глава компании сначала предложил обратиться к технической поддержке (по словам клиента, его «футболили» между поддержкой и отделением). Впоследствии он взял номер отправления и дал ответ, который никому в теме не понравился: оказывается, «Укрпошта» не имеет возможности найти письмо или посылку, отправленные по самому дешевому тарифу, в который не входит отслеживание.

После этого общение превратилось в ругань, где обе стороны употребляли мат. Историю можно проследить по ссылке на оригинальную тему и скриншотам.

Ніт бл..ть, якщо я скажу що я тобі відправив листа і ти його не отримав це Укрпошта проїб.. чи я поклав його в сумку та забув відправити? — Igor Smelyansky (@smelyansky_igor) August 18, 2023

Позже Игорь Смелянский публично подытожил ситуацию, его реакция также не удовлетворила сообщество:

Сьогодні для мене був важливий день в Твіттері. Я багато витратив часу, але я вивчив свій урок. Тому вирішив підсумувати, щоб вже не повертатись до цієї теми і цей пост не для коментарів, а щоб закрити це питання.

Коротко для тих, хто багато не читає 😊 1) Пост про те, як… pic.twitter.com/0yR5lKBg9X — Igor Smelyansky (@smelyansky_igor) August 18, 2023

Да, интернет – это место, где могут троллить и ругаться матом, но статус и ответственность руководителей крупных компаний и других известных публичных лиц требует чрезвычайной сдержанности в подобных ситуациях, из-за возможных имиджевых и других последствий. И желательно все же доставлять посылки.

Источник: Twitter