Офіційно: Glovo запевняє, що не зберігає дані банківських карток користувачів, тому хакери не могли їх поцупити і продавати в даркнеті

Вчора з посиланням на видання Bloomberg ми написали про те, що хакери поцупили дані десятків мільйонів користувачів, кур’єрів та співробітників сервісу Glovo та продають їх в даркнеті за $85 тис. У той же день компанія Glovo надала офіційний коментар з цього приводу, а вже сьогодні дали більш розгорнуту інформацію щодо попередніх заяв компанії Yarix Security та публікації Bloomberg.

Отже, нова заява Glovo виглядає наступним чином:

«Стосовно нещодавньої появи публікацій у виданні Bloomberg про те, що дані кредитних та дебетових карток користувачів сервісу Glovo були доступні для продажу в даркнеті, ми запевняємо, що ця інформація не є правдивою. Ми не зберігаємо інформацію про кредитні та дебетові картки у системі наших даних.

Проводячи розслідування, представники Glovo зустрілися з італійською компанією з кібербезпеки Yarix Security, яка раніше заявила про володіння даними кредитних карток користувачів з нашої бази даних. У ході зустрічі компанія Yarix Security визнала, що не може перевірити чи наявна інформація має будь-яке відношення до сервісу Glovo. Ми впевнені, що не має, оскільки ми не зберігаємо такі дані.

Ми рішуче засуджуємо розповсюдження неперевіреної інформації серед ЗМІ з метою реклами та привернення уваги громадськості. Компанія Yarix Security вирішила скористатися нашим брендом для власної вигоди, надаючи неправдиву інформацію, без огляду на те, яке занепокоєння це може викликати у наших користувачів, кур’єрів та партнерів.

Ми не будемо стояти осторонь, поки компанії завдають шкоди нашій репутації шляхом поширення неправдивої інформації в ЗМІ. Ми готові на рішучі дії з метою захисту нашої репутації та вже почали обговорення подальших кроків щодо судових позовів».