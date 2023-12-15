GM прекратила производство Chevrolet Bolt и увольняет 1314 работников

General Motors объявила, что увольняет 1 314 работников на двух заводах в Мичигане, в том числе на одном из них, где производится электромобиль Chevy Bolt EV, производство которого компания прекратила, по крайней мере, на этот момент.

GM заявляет, что планирует сократить 945 рабочих мест на сборочном заводе в Лейк-Орионе из-за того, что компания прекращает производство электромобилей Bolt EV и EUV 18 декабря. Завод должен был производить Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV на новой платформе Ultium EV после инвестиций в размере 4 миллиарда долларов, но компания перенесла запуск с 2024 года на конец 2025 года.

На прошлой неделе американские автомобилестроители сильно пострадали, а компания Stellantis также объявила, что увольняет тысячи работников со своих заводов Jeep в Детройте и Толедо, штат Огайо, передает Electrek.

GM вернет, по крайней мере, большую версию Bolt EUV на платформе Ultium в 2025 году. Автопроизводитель постепенно отказывается от платформы BEV2 и переходит на архитектуру аккумуляторов Ultium, которая будет использоваться для электромобилей следующего поколения, включая Cadillac Lyriq, Hummer EV, Chezy Silverado EV.

Еще 369 рабочих на заводе в Лансинге, где GM выпускает купе Chevy Camaro Coupe, уволят на этой неделе. Производство масл-кара завершилось 14 декабря, когда с конвейера сошли последние автомобили.

Увольнения на заводе в Орионе начнутся 2 января. Работникам, являющимся членами Объединенных работников автомобильной промышленности (UAW), будут «предложены другие возможности в Мичигане», в том числе работа на заводе ZERO в Детройте-Хамтрамке. Все это происходит после того, как GM заключил новый контракт с UAW после одной из самых продолжительных за последние 25 лет стачек работников автопрома.