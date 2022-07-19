GM расскрыл подробности об электрокроссовере Chevy Blazer EV: запас хода от 400 до 515 км, цена от $45 тыс. до $66 тыс.

Американский автопроизводитель General Motors официально анонсировал серийный электрокроссовер Chevy Blazer EV, раскрыв все характеристики и подробности серийной модели. Впервые модель показали на выставке CES 2022 в качестве небольшого тизера, а на рынок новинку выведут уже весной 2023 года.

Итак, Chevy Blazer EV на фирменной платформе Ultium будет предлагаться в четырех вариантах: 1LT ($44,995), 2LT ($47,595), RS ($51,995) и SS ($65,995). В зависимости от конфигурации владельцам будет доступен монопривод или полный привод, а запас хода составит от 400 км до 515 км.

Мощность самой дорогой версии Chevy Blazer EV SS составит 557 л.с. при крутящем моменте 878 Нм. Электрокроссовер получит встроенный преобразователь на 11,5 кВт для сетевой зарядки Level 2 AC, а также сможет заряжаться на скоростных зарядках постоянного тока. В последнем случае в максимально возможном режиме 190 кВт за 10 минут заряда можно будет получить 125 км дополнительного пробега.

Курс Frontend вечірній Отримайте навички та знання в ІТ-сфері, не відриваючись від роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Электрокроссовер получит систему автономного управления Super Cruise, пакет ADAS (Reverse Automatic Braking, Advanced Park Assist и пр.). Собирать Chevy Blazer EV будут на фабрике бренда Рамос Ариспе (Мексика), где в данный момент собирают ДВС-версии модели. На сайте уже можно оставить предзаказ на новинку, первыми на рынок выйдут версии 2LT и RS (весна-лето 2023 года), далее начнутся продажи SS (конец 2023 года) и 1LT (начало 2024 года).

Источник: Electrek