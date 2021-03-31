Google анонсував велике оновлення Карт за допомогою штучного інтелекту — AR-навігація у приміщенні, еко-маршрути й новий інтерфейс напрямків





Google анонсував багато нових функцій для Карт, в тому числі новий інструмент для допомоги в навігації в приміщенні та пропозиції щодо екологічно чистих маршрутів. Нові можливості будуть вводить не відразу, а поступово; багато з них поки що недоступні, і незрозуміло, коли окремі функції стануть доступні в тих чи інших частинах світу.

Усього до кінця року розробники мають намір внести понад 100 удосконалень на Картах Google за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

Навігація в приміщенні за допомогою режиму Живі Карти (Live View)

«Живі Карти» (LiveView) — маршрути в доповненої реальності для полегшення орієнтування на місцевості — з’явились на Картах у 2019 році. Вона працює на основі технології, яка називається «глобальна локалізація»‎, яка використовує ШІ для сканування десятків мільярдів зображень Street View, щоб зрозуміти місцеположення користувача. З того часу функціональність активно розвивається та розширяється. В рамках чергового оновлення Live View дістанеться до деяких найскладніших для навігації місць у приміщенні: аеропортів, транзитних станцій та торгових центрів. Це стало можливо завдяки новим вдосконаленням, які допомагають зрозуміти точну висоту та розміщення об’єктів усередині будівлі.

Так, при посадці в літак або поїзд, Живі карти можуть допомогти знайти найближчий ліфт та ескалатори, гейт, платформу, місце видачі багажу, стійки реєстрації, каси, туалети, банкомати тощо. Стрілки та супровідні вказівки вкажуть правильний шлях. В торговому центрі інструмент може стати у пригоді, коли потрібно буде швидко зорієнтуватись і знайти той чи інший магазин. Функція Live View в приміщенні працює зараз на Android та iOS у ряді торгових центрів Чикаго, Лонг-Айленда, Лос-Анджелеса, Ньюарка, Сан-Франциско, Сан-Хосе та Сіетла. Її буде запущено впродовж найближчих місяців в окремих аеропортах, торгових центрах і транзитних станціях Токіо та Цюріха, і з часом буде додано більше міст.

Спеціальний шар з інформацією про погоду та якість повітря

Новий шар погоди дозволить швидко побачити поточну та прогнозовану температуру та погодні умови в конкретній місцевості, а новий шар якості повітря показує, наскільки здоровим (або нездоровим) є повітря. Дані таких партнерів, як The Weather Company, AirNow.gov та Central Pollution Board, надають інформацію для цих шарів, які почнуть працювати на Android та iOS у найближчі місяці. Шар погоди буде доступний у всьому світі, а шар якості повітря буде представлений в Австралії, Індії та США, та згодом буде розповсюджений на інші країни.

Більш екологічно-чисті маршрути для прогулянок

Незабаром Google Карти будуть прокладати маршрут із найменшим викидом вуглецю за замовчуванням, якщо він має приблизно такий самий час прибуття, як найшвидший маршрут. У випадках, коли екологічно чистий маршрут може суттєво збільшити час прибуття, користувач зможе порівняти відносний вплив CO 2 між маршрутами та сам вибрати зручний для нього варіант. При потребі в налаштуваннях можна обрати вибір найшвидшого маршруту за замовчуванням. Екологічні маршрути будуть представлені в США на Android та iOS пізніше цього року, а згодом і в інших країнах.

По всьому світі створюються спеціальні зони з низьким рівнем викидів, що обмежують рух забруднюючих повітря транспортних засобів, таких як дизельні машини або машини зі специфічними стікерами про викиди. В майбутньому Карти будуть підтримувати нові сповіщення, щоб допомогти водіям краще орієнтуватися, коли вони будуть прокладати маршрути через ці зони. Сповіщення про зони з низьким рівнем викидів будуть представлені цього червня в Німеччині, Нідерландах, Франції, Іспанії та Великобританії на Android та iOS, а незабаром з’являться і в інших країнах.

Новий інтерфейс напрямків

Новий інтерфейс напрямків покликаний полегшити вибір варіантів маршрутів при піших прогулянках. Незабаром з’явиться можливість отримувати детальний огляд усіх маршрутів та видів транспорту для вибраного призначення — можна буде порівняти, скільки часу знадобиться для того, щоб доїхати на машині, громадському транспорті чи велосипеді, не перемикаючись між вкладками.

Використовуючи вдосконалені моделі машинного навчання, Карти будуть автоматично визначати пріоритетні режими — і навіть показувати маршрути, які є популярними у вашому місті. Наприклад, якщо користувач багато їздить на велосипеді, він автоматично отримає більше велосипедних маршрутів. У великих містах таких як Нью-Йорк, Лондон, Токіо чи Буенос-Айрес, де популярним є користування метро, пріоритет отримає цей режим. Опція буде представлена у найближчі місяці на Android та iOS.