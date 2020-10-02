Google «прокачала» AR-навигацию (функция Live View) в Картах — визуальные подсказки с достопримечательностями, поддержка общественного транспорта и отправка геоданных

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





В прошлом году компания Google запустила «Живые Карты» (LiveView) — маршруты в дополненной реальности для облегчения ориентирования на местности. И вот сейчас команда разработчиков представила крупное обновление этой функциональности.

Главное и самое заметное нововведение — дополнительные визуальные подсказки с достопримечательностями поблизости. На экране смартфона можно будет увидеть точное расстояние до того или иного объекта, что поможет сориентироваться в правильном направлении. Среди таких ориентиров могут быть местные парки или туристические достопримечательности вроде Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке или Пантеона в Риме.

Еще одно улучшение — возможность запустить LiveView прямо со вкладки общественного транспорта. Если поездка предусматривает сочетание муниципального транспорта и пеших прогулок можно использовать LiveView, чтобы сориентироваться в правильном направлении. Функциональность может пригодиться в случаях, когда, к примеру, нужно найти правильный путь к транзитной станции.

Поддержка LiveView появится и в функции «Поделиться местоположением». Получив координаты местоположения на карте, можно перейти в Живые Карты и двигаться к другому пользователю по виртуальным указателям, наложенным на реальное окружение.

Реализовать все это удалось благодаря улучшениям в глобальной локализации — это основная технология, которая обеспечивает работу режима Live View на Картах Google. Машинное обучение и глубокое понимание мировой топографии позволяет отображать местоположение маркера местоположения в режиме Live View с высокой точностью, учитывая высоту места — например, находится оно на вершине или внизу крутого холма.

В ближайшие недели Live View станет доступен во вкладках «Транспорт» и «Поделиться местоположением» на Android и iOS.

Визуальные подсказки с достопримечательностями вскоре появятся Android и iOS в 25 городах (Амстердаме, Бангкоке, Барселоне, Берлине, Будапеште, Дубае, Флоренции, Стамбуле, Куала-Лумпуре, Киото, Лондоне, Лос-Анджелесе, Мадриде, Милане, Мюнхене, Нью-Йорке, Осаке, Париже, Праге, Риме, Сан-Франциско, Сиднее, Токио, Вене). В дальнейшем список город будет расширен.

Источник: Google