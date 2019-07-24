Google Photos перешагнул отметку в один миллиард пользователей, став девятым продуктом-«миллиардником» компании





28 мая 2015 года был запущен сервис Google Photos, предназначенный для хранения, редактирования, а также обмена фотографиями и видеороликами. И вот спустя четыре года он миновал важную веху — количество активных пользователей сервиса перевалило за один миллиард человек, сообщает Fast Company со ссылкой на представителей Google.

Google Photos стал девятым продуктом поискового гиганта с активной пользовательской базой свыше 1 млрд человек. Ранее «миллиардниками» становились Search, Gmail, Chrome, Maps, YouTube, Play Store, Drive и ОС Android. Более того, у последней по состоянию на май этого было уже более 2,5 млрд активных пользователей.

Но в случае Google Photos интересно другое. Фотосервис Google достиг этого рубежа за относительно короткий срок. За первые пять месяцев с момента запуска Google Photos привлек более 100 млн активных пользователей, а спустя два года у него насчитывалось уже более 500 млн активных пользователей.

И хотя Google Photos входит в стандартный набор приложений, предустаналиваемых на все смартфоны, работающие под управлением операционной системы Android и поддерживающие Google Play Services, его успех сложно было предсказать. В свое время сервис Google Photos отделился от соцсети Google+, одним из самых, если самым провальным проектом компании. Напомним, ранее в этом году соцсеть Google+ была позорно закрыта для пользователей после нескольких утечек, а корпоративная версия соцсети Google+, входящая в пакет для бизнес-клиентов G Suite, была переименована в Currents. Впрочем, став отдельным сервисом, Google Photos вобрал в себя все лучшее из Google+, отбросив лишнее. И как итог сервис стал одним из самых популярных на сегодняшний день.

На пути к достижению следующей важной вехи в 2 млрд активных пользователей Google сегодня анонсировала выпуск облегченной версии Google Photos под названием Gallery Go, о котором мы уже успели рассказать в предыдущей новости.

«Мы преодолели этот действительно важный рубеж в миллиард пользователей в месяц, и Gallery Go — это то, что поможет нам дорасти до следующего миллиарда», — отметил в интервью ресурсу Fast Company Анил Сабхарвал, вице-президент Google, который руководил созданием Google Photos.

Источник: Fast Company