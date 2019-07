Google Gallery Go — упрощенная версия Google Photos размером всего 10 МБ, позволяющая работать с фото и видео в автономном режиме

Как известно, у Google есть Android Go (или Go Edition) — специальная, облегченная версия операционной системы Android для недорогих смартфонов со слабой аппаратной начинкой. В дополнение к Android Go компания также предлагает оптимизированные версии своих фирменных приложений и сервисов (Maps Go, Google Go, Gmail Go, Assistant Go и пр.). И вот сегодня список этих самых уменьшенных приложений Go пополнился еще одним. Встречайте – Gallery Go, новое приложение для управления фото и видео, которое может похвастаться множеством функций хорошо известного Google Фото.

Основная особенность Gallery Go — возможность работы в автономном режиме. Приложение Gallery Go позволит автоматически каталогизировать и сортировать фотографии по множеству критериев и включает простые инструменты редактирования и обработки фотографий. Все его функции работают непосредственно на смартфоне. То есть, подключение к интернету для нормальной работы приложений не требуется от слова совсем. Кроме того, приложение может работать с картами SD. Наконец, приложение требует всего 10 МБ пространства на накопителе.

Приложение Google Gallery Go в первую очередь предназначено для Нигерии и будет предустанавливаться на смартфоны Itel S15 и некоторые модели A55 со следующего месяца. Тем не менее, Gallery Go уже доступно в Play Store и любой желающий со смартфоном под управлением ОС не ниже Android 8.1 может установить себе это приложение. Единственное, набор функций может отличаться в зависимости от региона.

