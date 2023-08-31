Новости Софт 31.08.2023 в 08:53

Google Поиск начал «блюрить‎» откровенные изображения – функция стандартная, но ее можно отключить в настройках

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Катерина Даньшина

Автор новостей

В феврале Google анонсировал запуск функции SafeSearch, которая автоматически размывает откровенные изображения в результатах поиска, а теперь начал ее развертывание по всему миру.

Функция стандартная и автоматически включена для всех пользователей, однако ее можно отменить в настройках.

Google Пошук почав «блюрити‎» відверті зображення – функція задана, але її можна вимкнути в налаштуваннях

Обновления поступили в рамках большей инициативы Google, которая, по словам компании, «поможет пользователям контролировать свою личную информацию, конфиденциальность и безопасность в Интернете». Ранее поисковик добавил новые возможности к информационной панели «Результаты о вас», которые упрощают отправку запросов на удаление конфиденциальной информации – например номера телефона, адреса или электронной почты, а также облегчил доступ к опции «родительского контроля».

Чтобы отключить безопасный поиск, нужно нажать SafeSearch на странице результатов и выбрать опцию «‎off».

Google Поиск начал «блюрить‎» откровенные изображения – функция стандартная, но ее можно отключить в настройках

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