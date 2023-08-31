Google Поиск начал «блюрить‎» откровенные изображения – функция стандартная, но ее можно отключить в настройках

В феврале Google анонсировал запуск функции SafeSearch, которая автоматически размывает откровенные изображения в результатах поиска, а теперь начал ее развертывание по всему миру.

Функция стандартная и автоматически включена для всех пользователей, однако ее можно отменить в настройках.

Обновления поступили в рамках большей инициативы Google, которая, по словам компании, «поможет пользователям контролировать свою личную информацию, конфиденциальность и безопасность в Интернете». Ранее поисковик добавил новые возможности к информационной панели «Результаты о вас», которые упрощают отправку запросов на удаление конфиденциальной информации – например номера телефона, адреса или электронной почты, а также облегчил доступ к опции «родительского контроля».

Чтобы отключить безопасный поиск, нужно нажать SafeSearch на странице результатов и выбрать опцию «‎off».