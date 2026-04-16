Внезапно: Google запускает приложение Gemini на устройствах Mac

Шадрін Андрій

Google запускає додаток Gemini для пристроїв Mac

Gemini теперь имеет нативное Mac-приложение — первое расширение с Android и iOS. Этот «нативный десктопный опыт» запускается с помощью комбинации клавиш Option + Space. Также есть иконка-искорка Gemini в строке меню.


Пользователи получают панель «Ask Gemini» в форме таблетки из Liquid Glass. Кнопка «Add files and tools» слева позволяет загружать файлы, Drive, Photos и NotebookLM, а также делиться окном. Внизу находятся инструменты: создание изображений, видео, музыки, Canvas, глубокое исследование, обучение с гидом и Personal Intelligence.

Последние четыре пункта расположены в подменю «More tools». Справа — переключатель модели, голосовой ввод и возможность открыть полное приложение. В целом это окно идентично gemini.google.com с той же боковой панелью, которая также использует Liquid Glass. Все синхронизируется с вашей учетной записью Google.

Приложение для macOS также позволяет «делиться с Gemini чем-либо на вашем экране», включая локальные файлы.


«Если вы просматриваете сложный график, вы можете поделиться своим окном и спросить: «Какие три самых важных вывода здесь?» — чтобы мгновенно получить резюме. Это также добавляет мощный контекст к вашей творческой работе», — говорится в релизе.

Приложение Gemini доступно для macOS версии 15 и выше по всему миру. Скачать бесплатно можно на gemini.google/mac. Google намекает, что этот «первый релиз — только начало»:

«Мы строим фундамент для действительно личного, проактивного и мощного десктопного ассистента, и в ближайшие месяцы будет что еще рассказать», — говорят в Google.

Кроме Option + Space для мини-чата, приложение поддерживает еще одну комбинацию — Option + Shift + Space — для открытия полного чата. Обе можно изменить в настройках. Также приложение доступно через иконку в Dock.

Google запускає додаток Gemini для пристроїв Mac
Изображение: 9to5google

В настройках можно выбирать, где будут открываться новые чаты — в мини-окне или главном окне, задавать автоматический сброс мини-чата через определенный промежуток времени, а также выбирать один из нескольких голосов для голосового режима.

«Независимо от того, составляете ли вы рыночный отчет и вам нужно проверить дату, или строите бюджет в таблице и вам нужна правильная формула — вы можете получить ответ и сразу вернуться к работе. Создатели также могут быстро генерировать изображения с помощью Nano Banana или видео с помощью Veo, чтобы воплотить идею в жизнь, не прерывая творческого потока», — сообщает Google.

Приложение написано полностью на нативном Swift и разработано специально для платформы Apple. По словам команды, небольшая группа разработчиков создала более 100 функций менее чем за 100 дней.

Google запускає додаток Gemini для пристроїв Mac
Изображение: 9to5google

Кроме самого приложения, Gemini должен стать основой для обновленного Siri и Apple Intelligence начиная с iOS 27 и macOS 27 — подробности ожидаются на WWDC 2026, которая стартует 8 июня. В январе 2026 года Apple и Google объявили о многолетнем сотрудничестве, в рамках которого следующее поколение Apple Foundation Models будет базироваться на моделях Gemini. Также сообщается, что Apple планирует выпустить отдельное самостоятельное приложение Siri для iPhone, iPad и Mac.

Google прокачала Gemini в Україні: «Персоналізований інтелект» аналізує ваші дані

Источник: 9to5google

AI Overviews от Google распространяет дезинформацию в масштабах, катастрофических для человечества, — исследование
Netflix меняет формат: в приложении появится вертикальная лента и "умные" рекомендации
Google Photos теперь запускается на телевизорах Samsung: вот что он умеет
Искусственного интеллекта мало не бывает: Google максимально расширяет ИИ-функции в Workspace и Drive
В бесплатную версию Gemini добавили премиум-функцию с "Прошлыми чатами"
Google представила Gemini 3.1 Pro: 77% эффективности — вдвое лучше предыдущей версии
Цены на твердотельные накопители SanDisk в магазинах Apple взлетели на 200%
На Mac появилась функция ограничения заряда и компактная панель Safari
TurboQuant от Google обвалил цены на DDR5
Apple блокирует обновление программ для вайбкодинга в App Store
Это должна была сделать Apple: ютубер повысил производительность MacBook Neo на +17%
MacBook Neo все? У Apple возникли неожиданные проблемы с производством
Google Поиск запустил в Украине функцию "живых разговоров" с ИИ
Уходит эпоха: Apple окончательно прекращает производство Mac Pro — теперь официально
В iPhone Air фиксируют сбои модема Apple C1X
Google предупреждает крипто-пользователей iPhone и украинцев об угрозе нового вируса
YouTube борется с ботами, раздражая зрителей: навязчивые CAPTCHA блокируют доступ к видео
Пользователь подключил 21-летний iBook к Wi-Fi и без проблем загрузил обновления с серверов Apple
Apple выпустила вторую бету iOS 26.4: RCS, ИИ для музыки и другие обновления
Самый быстрый в истории Apple: новый процессор M5 Max превзошел Ryzen AI Max+ 395 и процессоры Intel в Geekbench 6
5 ТБ по цене 2 ТБ: тариф Google AI Pro увеличил хранилище и получил дополнительные возможности
