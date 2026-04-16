Внезапно: Google запускает приложение Gemini на устройствах Mac

Gemini теперь имеет нативное Mac-приложение — первое расширение с Android и iOS. Этот «нативный десктопный опыт» запускается с помощью комбинации клавиш Option + Space. Также есть иконка-искорка Gemini в строке меню.





Пользователи получают панель «Ask Gemini» в форме таблетки из Liquid Glass. Кнопка «Add files and tools» слева позволяет загружать файлы, Drive, Photos и NotebookLM, а также делиться окном. Внизу находятся инструменты: создание изображений, видео, музыки, Canvas, глубокое исследование, обучение с гидом и Personal Intelligence.

Последние четыре пункта расположены в подменю «More tools». Справа — переключатель модели, голосовой ввод и возможность открыть полное приложение. В целом это окно идентично gemini.google.com с той же боковой панелью, которая также использует Liquid Glass. Все синхронизируется с вашей учетной записью Google.

Приложение для macOS также позволяет «делиться с Gemini чем-либо на вашем экране», включая локальные файлы.





«Если вы просматриваете сложный график, вы можете поделиться своим окном и спросить: «Какие три самых важных вывода здесь?» — чтобы мгновенно получить резюме. Это также добавляет мощный контекст к вашей творческой работе», — говорится в релизе.

Приложение Gemini доступно для macOS версии 15 и выше по всему миру. Скачать бесплатно можно на gemini.google/mac. Google намекает, что этот «первый релиз — только начало»:

«Мы строим фундамент для действительно личного, проактивного и мощного десктопного ассистента, и в ближайшие месяцы будет что еще рассказать», — говорят в Google.

Кроме Option + Space для мини-чата, приложение поддерживает еще одну комбинацию — Option + Shift + Space — для открытия полного чата. Обе можно изменить в настройках. Также приложение доступно через иконку в Dock.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В настройках можно выбирать, где будут открываться новые чаты — в мини-окне или главном окне, задавать автоматический сброс мини-чата через определенный промежуток времени, а также выбирать один из нескольких голосов для голосового режима.

«Независимо от того, составляете ли вы рыночный отчет и вам нужно проверить дату, или строите бюджет в таблице и вам нужна правильная формула — вы можете получить ответ и сразу вернуться к работе. Создатели также могут быстро генерировать изображения с помощью Nano Banana или видео с помощью Veo, чтобы воплотить идею в жизнь, не прерывая творческого потока», — сообщает Google.

Приложение написано полностью на нативном Swift и разработано специально для платформы Apple. По словам команды, небольшая группа разработчиков создала более 100 функций менее чем за 100 дней.

Кроме самого приложения, Gemini должен стать основой для обновленного Siri и Apple Intelligence начиная с iOS 27 и macOS 27 — подробности ожидаются на WWDC 2026, которая стартует 8 июня. В январе 2026 года Apple и Google объявили о многолетнем сотрудничестве, в рамках которого следующее поколение Apple Foundation Models будет базироваться на моделях Gemini. Также сообщается, что Apple планирует выпустить отдельное самостоятельное приложение Siri для iPhone, iPad и Mac.

Источник: 9to5google