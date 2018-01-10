Google представила простые камеры для съёмки контента в формате VR180

В прошлом году Google представила формат VR180 для съёмки облегчённого контента виртуальной реальности. Он ограничен углом обзора 180 градусов. Теперь же на выставке CES 2018 компания представила две камеры для съёмки контента в таком формате. Они созданы в сотрудничестве с Lenovo и Yi Technology и получили названия Lenovo Mirage Daydream и Yi Horizon VR180, соответственно.

Обе новинки разрабатывались с целью создания простых в использовании камер, своего рода «мыльниц» для формата VR180. Они являются достаточно тонкими и компактными решениями. Камеры оснащены двумя широкоугольными объективами с 13-мегапиксельными сенсорами, а на задней панели доступен сенсорный 2,2-дюймовый дисплей. В Yi Horizon VR180 дисплей закреплён на поворотном механизме.

Обе камеры способны снимать фотографии, записывать видео и вести живые трансляции на YouTube Live. Благодаря встроенному модулю Wi-Fi достаточно просто отправлять отснятый материал на сервисы Google Photos или YouTube. Полученный контент можно просматривать как на стандартном мониторе, так и при помощи гарнитуры виртуальной реальности. Для загрузки и просмотра контента предлагается воспользоваться сопутствующим приложением Google VR180.

Обе анонсированные камеры поступят в продажу в этом году. Их цены пока не уточняются, но по словам представителей Lenovo, стоимость Lenovo Mirage Daydream составит менее $400. Это первые потребительские продукты с поддержкой стандарта VR180, но в дальнейшем количество доступных предложений будет увеличено. Компании Panasonic и LG уже заявили о намерении выпустить собственные камеры для съёмки в формате VR180. Кроме того, Panasonic намерена добавить поддержку VR180 и свои камеры GH5.

Источник: Engadget