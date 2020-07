Google сделает версию Android Go обязательной для использования на устройствах с объёмом ОЗУ 2 ГБ и меньше

Первоначально компания Google анонсировала Android Go, как модифицированную версию мобильной операционной системы Android, специально предназначенную для устройствах начального уровня. Как правило, речь шла о смартфонах с 1 ГБ оперативной памяти или даже меньше. С тех пор поисковый гигант постоянно обновлял эту модификацию ОС параллельно с основной версией Android вплоть до последней версии Android 10 (Go Edition), которая получила ряд улучшений в плане производительности.

Хотя изначально Android Go предназначалась для слабых устройств с небольшим объёмом ОЗУ, компания Google не заставляла производителей смартфонов устанавливать именно эту модифицированную версию на моделях с объёмом оперативной памяти от 512 МБ до 1 ГБ. Теперь же Google незаметно обновила информацию на сайте Android Go. И теперь однозначно утверждается, что данная ОС предназначена для смартфонов «с менее чем 2 ГБ ОЗУ». Кроме того, в документе Android 11 Go edition Device Configuration Guide говорится, что поисковый гигант предписывает использовать версию Go Edition для устройств, которые поставляются с менее чем 2 ГБ оперативной памяти.

Этот документ датирован 24 апреля 2020 года. В нём говорится, что начиная с четвёртого квартала 2020 года все новые «продукты», выпускаемые с Android 11 или Android 10, которые имеют оперативную память объёмом 2 ГБ или менее, должны быть представлены в качестве устройства Go Edition. Кроме того, устройства, которые оснащаются 512 МБ оперативной памяти, не будут иметь права на обновление до версии Android 11, поскольку они не будут соответствовать требованиям Google Mobile Services (GMS). Вместе с тем, те устройства с 2 ГБ ОЗУ, которые были выпущены ранее со стандартной конфигурацией GMS, не должны быть трансформированы в конфигурацию Android Go. Они и далее останутся со стандартной версией Android.

Следует отметить, что сама компания Google пока не сделала каких-либо официальных объявлений по этому поводу. Тем не менее, все озвученные выше сведения получены путём изучения соответствующего сайта или документации, которые контролирует сама Google. Так что с высокой долей вероятности можно утверждать, что в конце года нас действительно ожидает переход к принудительной модели распространения версии операционной системы Android Go на устройствах начального уровня с небольшим объёмом оперативной памяти.

Источник: neowin