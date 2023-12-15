Google создает нового усовершенствованного ИИ-помощника Pixie ─ эксклюзивно для смартфонов Pixel

Google занимается разработкой нового, более сложного ИИ-помощника для Android под названием Pixie. Как ожидается, он выйдет вместе со смартфоном Pixel 9.

Ассистент Pixie основан на новой большой языковой модели Google Gemini. Он сможет выполнять «сложные и мультимодальные задачи», например указывать дорогу до ближайшего магазина, где можно купить товар, который пользователь сфотографировал на свой смартфон.

Pixie будет эксклюзивным помощником для устройств Google Pixel и сможет использовать данные из таких продуктов Google, как Gmail и Maps. Это поможет ему «превратиться в гораздо более персонализированную версию Google Assistant». Похоже, что это отдельный продукт от Google Assistant с Bard, который продемонстрировали на мероприятии Made By Google в октябре.

Похоже, Google вносит существенные изменения в свои планы развития искусственного интеллекта с учетом действий конкурента OpenAI. Google только на прошлой неделе представила свою модель ИИ Gemini как ответ на GPT-4, назвав его «самой мощной моделью, которую мы когда-либо создавали». Также говорилось, что Gemini появится на Android через новый продукт под названием Nano.

Но теперь потребителям будет еще сложнее разобраться во всех различных предложениях ИИ. Теперь у Google есть Pixie, Bard, Gemini, Gemini Nano (для смартфонов), Gemini Pro (для Chrome, вызовов API и т.д.) и Gemini Ultra, который появятся в 2024 году. OpenAI, напротив, сделала все относительно просто: GPT-4 является большой языковой моделью, ChatGPT — помощником в чате, а DALL-E — генератором изображений.

Источник: Engadget