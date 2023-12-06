Google запустила Gemini — свою найбільшу та найпотужнішу модель генеративного штучного інтелекту

Попри нещодавні повідомлення про перенесення випуску некстген-моделі штучного інтелекту Gemini, сьогодні компанія Google оголосила про її фактичний запуск.

Gemini позиціюється як найбільш потужна модель ШІ від Google з високорозвиненими можливостями мультимодального мислення. Вона оптимізована для трьох різних варіантів використання (Ultra, Pro та Nano) та може працювати будь-де — від центрів обробки даних до мобільних пристроїв.

Модель Gemini запускається на ШІ-помічнику Bard у два етапи. Починаючи з 6 грудня, Bard буде використовувати спеціально налаштовану версію Gemini Pro англійською мовою для більш просунутого міркування, планування, розуміння тощо. На початку 2024 року Google планує представити версію Bard Advanced, яка надасть користувачам доступ до більш досконалих моделей та можливостей, починаючи з Gemini Ultra.

Перш ніж представити широкому загалу, Google перевірила Gemini Pro в низці галузевих стандартних тестів. Зазначається, що у 6 з 8 тестів Gemini Pro перевершила GPT-3.5. Крім того, Google спеціально налаштувала Gemini Pro у Bard, щоб ця модель була набагато здатнішою в таких речах, як розуміння, узагальнення, міркування, кодування та планування. Як приклад використання Bard із Gemini Pro, можна переглянути відео створення найдетальнішого паперового літака.

Наразі користувачам доступна можливість використання Bard із Gemini Pro для отримання текстових підказок, а незабаром з’явиться підтримка інших модальностей. Спочатку модель буде доступна англійською мовою в більш ніж 170 країнах і територіях (включаючи Україну), а найближчим часом з’явиться іншими мовами в різних країнах, зокрема в Європі.

Найбільш досконала та потужна модель Gemini Ultra з’явиться в розширеній версії Bard на початку наступного року. Вона призначена для виконання надскладних завдань і створена для швидкого розуміння та реагування на різні типи інформації — зокрема текст, зображення, аудіо, відео та код. Наразі спеціалісти Google завершують перевірки безпеки Gemini Ultra в Bard Advanced, а незабаром планується розпочати програму тестування із залученням довірених тестерів. Вже на початку наступного року відбудеться запуск Bard Advanced для більшої кількості користувачів.