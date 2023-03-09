Google VPN стал доступен всем платным подписчикам Google One в 22 странах – ранее им можно было пользоваться начиная с тарифа Premium 2 ТБ за $9,99

Google объявил, что фирменная функция VPN стала доступной всем платным подписчикам Google One. Ранее Google VPN был доступен лишь подписанным на план Google One Premium и выше.

Базовая подписка Google One предлагает 100 ГБ для хранения данных, план Premium предлагает 2 ТБ. Для пользователей, хранящих бесплатно до 15 ГБ, Google VPN всё еще остается недоступным.

Минимальный тариф Google One, предполагающий услугу, доступен по цене $1,99 в месяц. Существенная скидка для Google VPN, учитывая, что тариф на 2 ТБ стоит $9,99. Услуга работает в 22 странах на устройствах Android, iOS, Windows и Mac, доступ к VPN можно будет предоставить до 5 другим пользователям в рамках одного тарифного плана Google One. Список стран, где доступен Google VPN:

Австрия

Австралия

Бельгия

Канада

Дания

Финляндия

Франция

Германия

Исландия

Ирландия

Италия

Япония

Мексика

Нидерланды

Норвегия

Южная Корея

Испания

Швеция

Швейцария

Тайвань

Великобритания

США

Для подписчиков Google One в США Google представляет новую функцию, которая позволит пользователям отслеживать свою личную информацию в даркнете. Пользователь может создать профиль с информацией, публикацию которой необходимо отслеживать – можно добавить адрес электронной почты, физический адрес, номер социального страхования, номер телефона и дату рождения и другие данные.

Если Google обнаружит указанные данные при сканировании, пользователь получит уведомление с предложениями о том, какие шаги можно предпринять. Отчет о даркнете в настоящее время эксклюзивен для подписчиков One, однако будет доступен на всех уровнях подписки.

Платные пользователи Google One в указанных странах должны получить доступ к VPN для своих учетных записей в течение следующих нескольких недель.

Источники: Macrumors, The Verge