Встроенный VPN в Microsoft Edge — услуга уже появилась в стабильной сборке некоторых пользователей и предлагает 1 ГБ бесплатного трафика в месяц

Около года назад Microsoft начала тестировать собственный VPN для браузера Edge. Служба Edge Secure Network предоставляет 1 ГБ бесплатного трафика для повышения конфиденциальности или обхода региональных ограничений. Хотя Microsoft ещё официально не запустила встроенный в Edge VPN, некоторые пользователи сообщают, что видели эту функцию в стабильной версии браузера, без тега Preview. Ранее Edge Secured Network была доступна только для участников программы предварительного тестирования Edge.

В отличие от традиционных VPN-сервисов, Edge Secured Network не позволяет выбрать сервер в определенной стране или месте. Вместо этого предоставляются три режима работы:

Избранные сайты – Edge включает VPN только на веб-сайтах, указанных в списке «Использовать VPN». Например, если вам нужен VPN только для доступа к одному или двум сайтам с региональными ограничениями.

Оптимизированный – перенаправляет весь трафик через VPN всякий раз, когда вы подключаетесь к общедоступной или незащищенной сети/сайту без действительного сертификата. В этом режиме VPN не применяется к видео для сохранения данных.

Все сайты — встроенный VPN всегда включен.

Microsoft позволяет некоторым инсайдерам Edge тестировать до 15 ГБ бесплатного ежемесячного трафика, но ограничение должно вернуться к 1 ГБ как только функция станет доступна для всех пользователей. Те, кому нужно больше, получат возможность приобрести дополнительный трафик, цена которого пока неизвестна. Ожидается, что сервис вскоре будет запущен официально.

Источник: Neowin