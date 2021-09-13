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Google обновила линейку тарифов облачного хранилища Google One, и добавила еще один план на 5 ТБ за $24,99 в месяц. Это промежуточный вариант между актуальными тарифами на 2 ($9,99 в месяц) и 10 ТБ ($49,99 в месяц); пока что этот вариант официально недоступен для украинских пользователей.

Этот план стал седьмым в актуальной линейке тарифов Google One для США. Американцам также доступны варианты подписки с 20 ТБ и 30 ТБ облачного хранилища в Google One — за $99,99 и $149,99 в месяц соответственно.

В Украине официально доступны три варианта платной подписки Google One: базовый на 100 ГБ стоит 53,17 гривны в месяц, а максимальный на 2 ТБ — 266,94 гривны в месяц. Есть еще промежуточный на 200 ГБ за 79,89 гривны в месяц.

Остается вспомнить, что с 1 июня Google отключила бесконечное хранилище фотографий в своем облаке.