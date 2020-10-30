Google запустил VPN-сервис для подписчиков Google One (пока только в США)





Компания Google запустила для широкой аудитории VPN-сервис, который может помочь защитить приватность и повысить безопасность пользователя во время пребывания в интернете. Фактически, у Google уже был действующий VPN-сервис, но воспользоваться им могли только подписчики сервиса мобильной связи Google Fi при использовании Android-смартфонов. Теперь же доступ к нему сможет получить более широкая аудитория пользователей.

Google заявила что предоставляет бесплатный доступ к своему VPN-сервису для всех подписчиков облачного хранилища Google One, которые выбрали тарифный план, включающий дисковое пространство на 2 ТБ. Первоначально данное предложение доступно для владельцев Android-смартфонов в США. Но в дальнейшем компания намерена расширить данное предложение на платформы iOS, Windows и Mac, а также на другие страны. Такое расширение планируется провести в «ближайшие месяцы».

На текущий момент стоимость тарифного плана Google One с 2 ТБ дискового пространства для США составляет $9,99 в месяц или $99 в год. Никакие дополнительные платежи за использование VPN-сервиса не предусмотрены. В Украине стоимость такого тарифного плана составляет 283,71 грн в месяц или 2839,62 грн в год.

Источник: The Verge