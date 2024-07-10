Google Wallet в интернете теперь работает в Украине — он замещает Google Pay

В апреле Google запустила веб-интерфейс своего сервиса Wallet в США, а впоследствии он появился в Японии. Теперь компания расширила его сферу применения на международный уровень. В том числе воспользоваться веб-версией Google Wallet можно в Украине.

Сайт wallet.google.com предоставляет доступ к списку сохраненных способов оплаты (кредитные + дебетовые карты) и карт (карты постоянного клиента, посадочные талоны, билеты на концерт и т.д.). В случае доступности можно увидеть фактический штрих-код, а также удалить его. Удостоверение личности и другие пропуска доступны только в мобильном приложении.

«Теперь вы можете централизованно управлять способами оплаты и картами, обновлять настройки Кошелька и Google Pay, а также просматривать последние транзакции», ─ говорится на странице сервиса.

История транзакций в веб-интерфейсе показывает более полный список платежей по сравнению с Android, который включает только 10 взаимодействий. Пользователю придется подтвердить свою личность и пройти аутентификацию, чтобы получить доступ к этой информации. Также есть страница настроек, которая ссылается на различные параметры Google (адрес, данные, конфиденциальность и т. Д.).

Сайт Google Wallet создан на основе pay.google.com и заменяет его. Он основан на языке дизайна Material 3. На данный момент сервис доступен в следующих странах: