Новости Технологии 30.04.2026

Google Pixel 11 получит новый Tensor G6 с более высокой производительностью: первые детали чипа

Вадим Карпусь

Автор новостей

Google Pixel 11 отримає новий Tensor G6 з вищою продуктивністю: перші деталі чипа

Линейка смартфонов Google Pixel 11, которую ожидают в августе по традиционному графику компании Google, продолжает обрастать деталями. Ранее в сети появились CAD-рендеры, а теперь утечка раскрыла ключевые характеристики нового чипа Tensor G6.


По данным инсайдера, процессор получит новую конфигурацию ядер ARM и в целом будет иметь 7-ядерную структуру. Это отход от предыдущих поколений, в частности Tensor G5.

Конфигурация вычислительных ядер выглядит так: одно производительное ядро ARM C1 Ultra с частотой 4,11 ГГц, четыре ядра ARM C1 Pro с частотой 3,38 ГГц и еще два ядра C1 Pro с частотой 2,65 ГГц. Такая конфигурация должна обеспечить ощутимый прирост во всех классах производительности по сравнению с предшественником.

Google Pixel 11 отримає новий Tensor G6 з вищою продуктивністю: перші деталі чипа

Впрочем, есть нюанс, который может повлиять на ожидания пользователей. По утечке, за обработку графики будет отвечать GPU PowerVR C-Series CXTP-48-1536 — решение не новое. Даже если Google использует обновленную версию, делать ставку на топовую игровую производительность в Pixel 11 не стоит.


Кроме этого, утечка показал кодовые названия моделей: базовый Pixel 11 проходит как Cubs, Pixel 11 Pro — Grizzly, а Pixel 11 Pro XL — Kodiak. Это стандартная практика для Google, которая часто использует внутренние названия для разработки.

Google Pixel 11 отримає новий Tensor G6 з вищою продуктивністю: перші деталі чипа

Также стоит напомнить, что предыдущие утечки в начале года упоминали новый чип защиты Titan M3. Если информация подтвердится, Pixel 11 получит дополнительный уровень безопасности, что традиционно остается сильной стороной смартфонов Google.

В итоге Tensor G6 выглядит как эволюционное обновление: новая CPU-архитектура и более высокие частоты, но без прорыва в графике. Основной акцент, похоже, сделали на балансе производительности и энергоэффективности, а не на гейминге.

Google Pixel 10 принудительно замедляет зарядку после 200 циклов, и это нельзя выключить

Источник: gsmarena

Популярные новости

Samsung Galaxy S27 Ultra получит удвоенную скорость памяти: но не все модели
Смартфон Vivo Y500s за $265 получил аккумулятор 7200 мА-ч и защиту IP69: на очереди модель с 10200 мА-ч
Intel Bartlett Lake: техноблогеры успешно запустили Windows 11 и затестили процессор
В функции Now Playing на Google Pixel появилось обновление, но его почти никто не видит
Почти планшет: Xiaomi Poco M8s 5G за $189 получил экран 6,9" и батарею 7000 мА-ч
Камера больше не нужна? В OPPO Find X9 Ultra динамический диапазон в 16 шагов, RAW MAX и 6 фокусных расстояний
Популярное расширение Chrome деактивировано из-за "наличия вредоносного ПО"
Первые тесты Snapdragon X2 Elite Extreme в Geekbench: до 23198 баллов в многоядерном режиме
Oppo Find X9s Pro выйдет на международные рынки — с внешним телеконвертером и батареей на 7000 mAh
Xiaomi объяснила, как кризис DRAM поднял цены смартфонов: +$220 только за память
Забудьте о зарядке на целый день: вышел OnePlus Nord 6 с батареей на 9000 мАч
Motorola Edge 70 Pro за $415 получил три 50 МП камеры и большой дисплей 144 Гц
А так можно было: Intel Bartlett Lake-S запустили на пользовательской материнской плате
Intel готовит процессор с графикой NVIDIA RTX: что известно о Serpent Lake
Intel готовит монстра: Core Ultra 400 (Nova Lake-S) с 52 ядрами, 175 Вт TDP и обратной совместимостью сокета
iPhone 18 Pro получит на 35% меньший Dynamic Island: появились фото чехлов
AMD показала Ryzen 9 9950X3D2 с 208 МБ кэша и TDP 200 Вт — первый в мире CPU с двойным 3D V-Cache
Vivo X300 Ultra от $1012 получил 200 МП зум, профессиональное видео и телеконвертер
Игровой смартфон за $249: Nubia Neo 5 Pro получил чип Dimensity 7400 и батарею 6000 мА-ч
"Этот Galaxy S22 Ultra не является частным": смартфон Samsung блокируются из-за фейковой компании
Вдвое эффективнее, втрое больше памяти: Google представила новые TPU 8 поколения
