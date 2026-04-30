Google Pixel 11 получит новый Tensor G6 с более высокой производительностью: первые детали чипа

Линейка смартфонов Google Pixel 11, которую ожидают в августе по традиционному графику компании Google, продолжает обрастать деталями. Ранее в сети появились CAD-рендеры, а теперь утечка раскрыла ключевые характеристики нового чипа Tensor G6.
По данным инсайдера, процессор получит новую конфигурацию ядер ARM и в целом будет иметь 7-ядерную структуру. Это отход от предыдущих поколений, в частности Tensor G5.
Конфигурация вычислительных ядер выглядит так: одно производительное ядро ARM C1 Ultra с частотой 4,11 ГГц, четыре ядра ARM C1 Pro с частотой 3,38 ГГц и еще два ядра C1 Pro с частотой 2,65 ГГц. Такая конфигурация должна обеспечить ощутимый прирост во всех классах производительности по сравнению с предшественником.
Впрочем, есть нюанс, который может повлиять на ожидания пользователей. По утечке, за обработку графики будет отвечать GPU PowerVR C-Series CXTP-48-1536 — решение не новое. Даже если Google использует обновленную версию, делать ставку на топовую игровую производительность в Pixel 11 не стоит.
Кроме этого, утечка показал кодовые названия моделей: базовый Pixel 11 проходит как Cubs, Pixel 11 Pro — Grizzly, а Pixel 11 Pro XL — Kodiak. Это стандартная практика для Google, которая часто использует внутренние названия для разработки.
Также стоит напомнить, что предыдущие утечки в начале года упоминали новый чип защиты Titan M3. Если информация подтвердится, Pixel 11 получит дополнительный уровень безопасности, что традиционно остается сильной стороной смартфонов Google.
В итоге Tensor G6 выглядит как эволюционное обновление: новая CPU-архитектура и более высокие частоты, но без прорыва в графике. Основной акцент, похоже, сделали на балансе производительности и энергоэффективности, а не на гейминге.
Источник: gsmarena
