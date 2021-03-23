Гороховский: законодатели договорились ограничить максимальный размер комиссий эквайринга для торговцев ставкой на уровне 1%, а ставок интерчейнджа – 0,5%
23 марта на заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, где присутствовали ключевые игроки кредитно-финансовой сферы, приняли окончательное решение законодательно ограничить размер банковской комиссии. О договоренности сообщил сооснователь monobank Олег Гороховский в своем фейсбуке.
Так, максимальный размер комиссий эквайринга для торговцев закрепят на уровне 1%, а интерчейнджа – 0,5%.
Вскоре после публикации сооснователь monobank удалил свой пост, но в интернете, как известно, ничто не исчезает бесследно (скриншот — выше).
Олег Гороховский, который на днях вступил в небольшую перепалку с Владиславом Чечеткиным (соучредитель и совладелец интернет-магазина Rozetka.ua) из-за этого законопроекта, написал пост в явном саркастическом стиле. Рискнем предположить, что реакция оказалась не такой, как рассчитывал автор (не все поняли сарказм), и поэтому он удалил пост.
Накануне НБУ выступил против принятия законопроекта №4364, предусматривающего ограничение размера банковской комиссии. Сейчас он готовится ко второму чтению в Раде.