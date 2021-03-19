Совладелец Rozetka Владислав Чечеткин и сооснователь monobank Олег Гороховский заочно поспорили о регулировании банковской комиссии





Сегодня в фейсбуке разгорелся спор между двумя известными украинскими бизнесменами: Владиславом Чечеткиным (соучредитель и совладелец интернет-магазина Rozetka.ua) и Олегом Гороховским (сооснователь monobank).

Предмет спора — законопроект №4364, который сейчас готовится ко второму чтению в Раде. Цель инициативы — законодательно ограничить размер комиссии за эквайринг, который банки устанавливают для торговцев при оплате банковскими картами. К слову, сегодня этот тариф составляет 1,8-2,7% в зависимости от банка.

Сооснователь Rozetka ратует за поддержку инициативы, считая, что банки устанавливают завышенные и непосильные для малого бизнеса тарифы, и это, по его мнению, мешает Украине окончательно стать «кэшлес». Наверняка найдутся желающие оспорить это утверждение, учитывая, что доля безналичных платежей в Украине — без малого 90%, что подтверждается отчетами НБУ. И если быть откровенным, то банковская комиссия в 2-3% — это явно не главная причина, которая мешает бизнесу и в первую очередь сфере торговли и услуг окончательно отказаться от наличных расчетов в пользу безналичных.

Сооснователь monobank Олег Гороховский выступил против законопроекта (было бы странно, если бы он его поддерживал) и раскритиковал позицию Чечеткина по законопроекту, заявив, цитируем, «с такими аргументами, конечно, можно не то, что тариф отрегулировать, можно вообще закрыть все банки к чертовой бабушке».

Как отметил Гороховский, этот тариф — «топливо всего карточного и платежного бизнеса в стране», на котором держится карточная инфраструктура. Одновременно Гороховский поддержал тех, кто справедливо напомнил о комиссии, которую взимает Rozetka с малых предпринимателей за размещение их товаров на своем маркетплейсе — 15-20-25% почти по всей номенклатуре. Основатель monobank подчеркнул, что регулирование и ограничение банковской комиссии (ее хотят опустить на 1-1,5%) приведет к тому, что кешбэки исчезнут, карты станут платными, а парк терминалов никто не будет обновлять.