Готовимся к мобилизации. Минобороны запустило онлайн-платформу «Военный ассистент» Военный ассистент»

Министерство обороны Украины запустило онлайн-платформу «Военный ассистент», созданную специально для военнослужащих.

Как сообщает Минобороны, ресурс работает на всех устройствах — от ноутбуков до смартфонов и планшетов. Его цель — сделать процесс подачи документов максимально простым и эффективным.

На платформе доступны:

более 80 стандартизированных шаблонов для различных ситуаций — от получения отпуска до увольнения со службы;

форматы .doc, .docx, и .pdf, соответствующие вашим потребностям.

Шаблоны разработаны с целью минимизации ошибок и снижения задержек с утверждением документов, а также для обеспечения эффективной защиты прав военных.

«Военный ассистент — проект, призванный стать надежным помощником в мире военной бюрократии», — сообщает Минобороны.

Отметим, что сегодня, 11 апреля, Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона№10449об усилении мобилизации.

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Закон вносит изменения в процедуру учета данных, вводит наказание за уклонение.