ГП «Антонов» поделился планами на 2021 год: Сборка четырех Ан-178, модернизация и ремонт Ан-124 и ожидаемая прибыль в размере 840 млн грн
Авиаконцерн ГП «Антонов» планирует в 2021 году начать собирать четыре самолета Ан-178 и провести капитальный ремонт двух Ан-124-100 «Руслан». Об этом в ответ на запрос издания Liga.net сообщили в государственном предприятии.
В частности, запланировано строительство планера для первого Ан-178 для Министерства обороны Украины, сборка фюзеляжа для второго, подготовка агрегатов и деталей для третьего Ан-178.
Также планируется сборка самолета Ан-178 для МВД Перу. Отметим, что в сентябре прошлого года авиапредприятие собрало первый серийный самолет Ан-178 полностью без российских комплектующих.
В текущем году в ГП «Антонов» собираются провести глубокую модернизацию самолета Ан-124-100 «Руслан» по программе импортозамещения, а еще один Руслан Антонова ожидает ремонт. Помимо этого специалисты государственного предприятия планирует произвести запчасти и детали для Ан-32 по заказу ВВС Индии.
Ожидаемый доход предприятия за 2021 год составит 9,5 млрд грн, чистая прибыль – 843 млн грн. В планах ГП «Антонов» получение капитальных инвестиций на 720 млн грн.
Напомним, что 29 декабря 2020 года Министерство обороны Украины и ГП «Антонов» подписали меморандум, в рамках которого компания должна построить для ВСУ сразу три самолета Ан-178. Армия может получить новые украинские самолеты впервые за время независимости страны. Первый фюзеляж должны собрать уже в мае 2021 года.
Источник: Liga.net, Укроборонпром