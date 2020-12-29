Министерство обороны Украины заказало у ГП «Антонов» три новых украинских самолета Ан-178 для нужд ВСУ





Сегодня состоялось подписание Меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием «Антонов» о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины. Как и ожидалось ранее, также был подписан и соответствующий контракт на закупку самолетов.

На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, а также для транспортировки грузов.

В ближайшее время от руководства ГП «Антонов» ожидается полноценный комплексный план по восстановлению и усилению кадрового потенциала предприятия, возвращению утраченных профессионалов и привлечению новых специалистов. В свою очередь правительство проработает вопрос о создании в 2021 году украинской авиакомпании, которая будет пользоваться самолетами «Антонова», а также – разработать Государственную научно-техническую программу по развитию авиапромышленности на 2021-2030 годы и подготовить проведение соответствующего заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отметим, что в октябре прошлого года Министерство внутренних дел Украины подписало с ГП «Антонов» контракт на поставку тринадцати самолетов Ан-178, из которых девять предназначены для Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и еще четыре — для Нацгвардии.

В сентябре текущего года ГП «Антонов» собрал первый серийный самолет Ан-178 без российских комплектующих, которые удалось заменить на зарубежные аналоги. В итоге новый серийный самолет на две трети укомплектован компонентами американских корпораций, а еще на треть — отечественными.

Источник: Президент Украины