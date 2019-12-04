GPU PowerVR 10-го поколения обеспечивают производительность до 2 терафлопс и подходят «для всего»

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Компания Imagination Technologies анонсировала выпуск графической архитектуры PowerVR 10-го поколения – IMG A-Series. Как отмечает производитель, эти графические решения могут использоваться в широком перечне устройств следующего поколения. Компания нескромно называет свою новинку «GPU для всего» и заявляет, что устройства IMG A-Series могут использоваться в автомобильных системах, устройствах интернета вещей, мобильных устройствах, телевизионных приставках и даже серверных решениях.

Благодаря многомерному подходу к масштабируемости новая архитектура позволяет создавать устройства с различным уровнем производительности – от энергоэффективных решений начального уровня до флагманских моделей с производительностью до 2 терафлопс, а также многоядерных версий для облачных приложений.

Отмечается, что по сравнению с существующими устройствами PowerVR новый GPU IMG A-Series обеспечивают прирост производительности в 2,5 раза, 8-кратный прирост производительности в задачах машинного обучения снижение уровня энергопотребления на 60%.

На текущий момент линейка GPU IMG A-Series представлена несколькими моделями, оптимизированными для различных задач. При этом сразу три из них обеспечивают производительность не менее 1 терафлопс:

IMG AXT-64-2048 (максимальная производительность) — 2 терафлопс, 64 гигапикселя, 8 трлн операций в секунду для задач ИИ

IMG AXT-48-1536 (премиальный мобильный сегмент) – 1,5 терафлопс, 48 гигапикселя, 6 трлн операций в секунду для задач ИИ

IMG AXT-32-1024 (для производительных мобильных устройств и автомобильных систем) — 1 терафлопс, 32 гигапикселя, 4 трлн операций в секунду для задач ИИ

IMG AXT-16-512 (для средне- и высокопроизводительных мобильных устройств и автомобильных систем) – 0,5 терафлопс, 16 гигапикселя, 2 трлн операций в секунду для задач ИИ

IMG AXM-8-256 (для мобильных устройств среднего класса) – 0,25 терафлопс, 8 гигапикселя, 1 трлн операций в секунду для задач ИИ

IMG AXE-2-16 (для премиальных устройств интернета вещей, телевизионных приставок начального уровня, дисплеев и др.) — 2 пикселя за такт, 16 гигафлопс, 2 гигапикселя

IMG AXE-1-16 (для мобильных устройств начального уровня и начальных устройств интернета вещей) — 1 пиксель за такт, 16 гигафлопс, 1 гигапиксель.

Поклонникам игр на мобильных устройствах разработчик обещает стабильную производительность с постоянной частотой кадров без перегрева и троттлинга видеоядра. Этого удалось достичь благодаря специальной технологии, которая обрабатывает только то, что видно на экране. Кроме того, новая архитектура позволяет переводить в режим ожидания неиспользуемый в текущий момент компоненты GPU. Это обеспечивает оптимальную энергоэффективность.

Графические чипы IMG A-Series уже лицензированы для различных рынков. Первые системы-на-чипе с такими GPU появятся уже в 2020 году.

Источник: techpowerup