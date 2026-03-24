Фаны Crimson Desert "дожали" Pearl Abyss: студия пообещала поддержку GPU Arc

Pearl Abyss пообещала добавить поддержку видеокарт Intel Arc в Crimson Desert после волны критики со стороны игроков. На старте игра вообще не запускалась на этих GPU, а разработчики даже советовали оформить возврат средств, однако теперь уверяют, что уже работают над совместимостью и оптимизацией, хотя без конкретных сроков.





Релиз Crimson Desert оказался не таким безоблачным, как могло показаться на первый взгляд. Несмотря на в целом положительные впечатления от технического состояния игры и уровня полировки, часть пользователей сразу столкнулась с критической проблемой — полным отсутствием поддержки видеокарт Intel Arc.

Речь идет не о плохой оптимизации или отдельных багах. На момент запуска игра банально не работала на этих GPU. Пользователи получали сообщения о «несовместимом оборудовании». после чего запуск был невозможен. Это касалось как дискретных видеокарт линейки Arc, так и интегрированной графики Intel, которая широко используется в ноутбуках и бюджетных ПК.

Ситуация вызвала волну критики — и не только из-за самого факта отсутствия поддержки. В разделе FAQ студия Pearl Abyss открыть посоветовала игрокам с такими GPU оформить возврат средств. Такой ответ лишь подлил масла в огонь и быстро разошелся по соцсетям.





Возмущение сообщества не заставило себя ждать. Игроки обратили внимание на то, что отсутствие поддержки выглядит особенно странно на фоне сотрудничества с Intel во время разработки. По данным из открытых источников, компания даже предоставляла драйверы и инженерную поддержку для адаптации игры под Arc.

На этом фоне решение выпустить игру без какой-либо совместимости выглядело по меньшей мере противоречивым. Критика быстро приобрела масштабы, которые сложно было игнорировать, и уже вскоре разработчики изменили тон коммуникации.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В официальном сообщении команда подтвердила, что работает над добавлением поддержки Intel Arc.

«Относительно поддержки Crimson Desert на Intel Arc: в данный момент мы работаем над совместимостью и оптимизацией, чтобы в Crimson Desert можно было играть и на системах с видеокартами Intel Arc. Мы готовимся обеспечить плавный и стабильный игровой процесс и просим вас о терпении, пока обновление с поддержкой станет доступным. Приносим извинения за любую путаницу, которую могла вызвать формулировка в нашем FAQ несколько часов назад относительно возможности игры на GPU Intel Arc. Считайте это нашим самым актуальным официальным сообщением по этому поводу. Спасибо.» — Написали разработчики.

Фактически это означает полный разворот от начальной позиции с рекомендацией возврата средств.

В отличие от типичных проблем на старте AAA-релизов, в случае Crimson Desert речь не о падении FPS или технических артефактах. Игра вообще не запускалась на соответствующем оборудовании, что значительно серьезнее стандартных «детских болезней» новых релизов.

Особенно это ударило по пользователям ноутбуков, где интегрированная графика Intel остается одной из самых распространенных платформ. Таким образом, потенциально значительная часть аудитории просто не получила доступа к игре в день релиза.

Интересно, что на других видеокартах Crimson Desert демонстрировала довольно стабильную работу, что еще больше подчеркнуло контраст с полным отсутствием поддержки Arc.

Сейчас Pearl Abyss подтвердила, что активно работает над обновлениями, которые добавят совместимость с Intel Arc, а также улучшат производительность. Однако конкретных сроков студия не называет.

Это означает, что пользователям придется ждать без четких дедлайнов. Учитывая масштаб проблемы, можно предположить, что речь идет не о быстром патче, а о более глубокой технической доработке.

История с Crimson Desert — показательный пример того, как даже технически сильный релиз может столкнуться с серьезным репутационным ударом из-за ограниченной совместимости. Первоначальная реакция разработчиков только усугубила ситуацию, но быстрая смена курса свидетельствует о влиянии сообщества на индустрию.

Теперь главный вопрос — сможет ли студия достаточно быстро исправить проблему и вернуть доверие пользователей Intel Arc.





Источник: DigitalTrends