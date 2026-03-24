Новости Игры 24.03.2026 comment views icon

Фаны Crimson Desert "дожали" Pearl Abyss: студия пообещала поддержку GPU Arc

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

Crimson Desert / DigitalTrends

Pearl Abyss пообещала добавить поддержку видеокарт Intel Arc в Crimson Desert после волны критики со стороны игроков. На старте игра вообще не запускалась на этих GPU, а разработчики даже советовали оформить возврат средств, однако теперь уверяют, что уже работают над совместимостью и оптимизацией, хотя без конкретных сроков.


Релиз Crimson Desert оказался не таким безоблачным, как могло показаться на первый взгляд. Несмотря на в целом положительные впечатления от технического состояния игры и уровня полировки, часть пользователей сразу столкнулась с критической проблемой — полным отсутствием поддержки видеокарт Intel Arc.

Речь идет не о плохой оптимизации или отдельных багах. На момент запуска игра банально не работала на этих GPU. Пользователи получали сообщения о «несовместимом оборудовании». после чего запуск был невозможен. Это касалось как дискретных видеокарт линейки Arc, так и интегрированной графики Intel, которая широко используется в ноутбуках и бюджетных ПК.

Ситуация вызвала волну критики — и не только из-за самого факта отсутствия поддержки. В разделе FAQ студия Pearl Abyss открыть посоветовала игрокам с такими GPU оформить возврат средств. Такой ответ лишь подлил масла в огонь и быстро разошелся по соцсетям.


Возмущение сообщества не заставило себя ждать. Игроки обратили внимание на то, что отсутствие поддержки выглядит особенно странно на фоне сотрудничества с Intel во время разработки. По данным из открытых источников, компания даже предоставляла драйверы и инженерную поддержку для адаптации игры под Arc.

На этом фоне решение выпустить игру без какой-либо совместимости выглядело по меньшей мере противоречивым. Критика быстро приобрела масштабы, которые сложно было игнорировать, и уже вскоре разработчики изменили тон коммуникации.

В официальном сообщении команда подтвердила, что работает над добавлением поддержки Intel Arc.

«Относительно поддержки Crimson Desert на Intel Arc: в данный момент мы работаем над совместимостью и оптимизацией, чтобы в Crimson Desert можно было играть и на системах с видеокартами Intel Arc. Мы готовимся обеспечить плавный и стабильный игровой процесс и просим вас о терпении, пока обновление с поддержкой станет доступным.

Приносим извинения за любую путаницу, которую могла вызвать формулировка в нашем FAQ несколько часов назад относительно возможности игры на GPU Intel Arc. Считайте это нашим самым актуальным официальным сообщением по этому поводу. Спасибо.» — Написали разработчики.

Crimson Desert / X
Фактически это означает полный разворот от начальной позиции с рекомендацией возврата средств.

В отличие от типичных проблем на старте AAA-релизов, в случае Crimson Desert речь не о падении FPS или технических артефактах. Игра вообще не запускалась на соответствующем оборудовании, что значительно серьезнее стандартных «детских болезней» новых релизов.

Спецпроекты
Особенно это ударило по пользователям ноутбуков, где интегрированная графика Intel остается одной из самых распространенных платформ. Таким образом, потенциально значительная часть аудитории просто не получила доступа к игре в день релиза.

Интересно, что на других видеокартах Crimson Desert демонстрировала довольно стабильную работу, что еще больше подчеркнуло контраст с полным отсутствием поддержки Arc.

Сейчас Pearl Abyss подтвердила, что активно работает над обновлениями, которые добавят совместимость с Intel Arc, а также улучшат производительность. Однако конкретных сроков студия не называет.

Это означает, что пользователям придется ждать без четких дедлайнов. Учитывая масштаб проблемы, можно предположить, что речь идет не о быстром патче, а о более глубокой технической доработке.

История с Crimson Desert — показательный пример того, как даже технически сильный релиз может столкнуться с серьезным репутационным ударом из-за ограниченной совместимости. Первоначальная реакция разработчиков только усугубила ситуацию, но быстрая смена курса свидетельствует о влиянии сообщества на индустрию.

Теперь главный вопрос — сможет ли студия достаточно быстро исправить проблему и вернуть доверие пользователей Intel Arc.


«Обращайтесь за возвратом денег»: разработчики Crimson Desert проигнорировали все предложения Intel по поддержке GPU Arc

Источник: DigitalTrends

Популярные новости

arrow left
arrow right
Rubin Ultra от NVIDIA: первый чип для GPU с 1 ТБ памяти
Особенность AMD RDNA 5 позволит удвоить производительность
Сохраняйте эти настройки графики Crimson Desert, чтобы не "шумело" и не "мерцало"
AMD раскрыла подробности будущей FSR Diamond
"Обращайтесь за возвратом денег": разработчики Crimson Desert проигнорировали все предложения Intel по поддержке GPU Arc
Ценовой хаос: в Европе RTX 5060 Ti 16 ГБ сравнялись со стоимостью RTX 5070
Microsoft анонсировала DirectStorage 1.4: что нового в Zstandard
Ценовой кризис: сколько стоят видеокарты Nvidia, AMD и Intel в начале 2026 года
Лучше чем консоль? Производительность iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 конкурирует с Xbox Series S
Дефицит iPhone? NVIDIA подвинула Apple как крупнейшего заказчика TSMC
Ютубер сжег MSI RTX 5090 Lightning с ценой $5000 ради рекордного бенчмарка
Минимум лишних действий: Bitget запустила кампанию UEX Switch, собрав crypto і TradFi в одном интерфейсе
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить