Новости Игры 08.04.2026

FPS больше не тайна: Steam запустит прогноз с ценными подсказками для геймеров

author avatar

София Шадрина

Автор новостей

Steam

Valve превращает собственную статистику в практический инструмент. В Steam появится FPS-прогноз, который строится не на маркетинговых таблицах, а на реальных данных миллионов игроков — и покажет, чего ждать конкретно от вашего железа, рассказывает IGN.


Примерно месяц назад бета-версия SteamOS начала собирать анонимную информацию о частоте кадров. Тогда же мы писали, что Valve параллельно добавила возможность прикреплять характеристики ПК к отзывам в магазине — чтобы читатели понимали, на каком железе идет игра. Теперь оказывается, что это лишь часть большего пазла.

Пользователь форума ResetEra нашел в свежем обновлении Steam строку кода, указывающую на будущую функцию прогноза производительности. По строке видно: можно будет ввести CPU, GPU и объем RAM вручную и получить приблизительный FPS для конкретной игры. А если запускать Steam на собственном ПК — прогноз появится автоматически, так как Valve годами собирает аппаратную статистику пользователей через ежемесячный опрос. На страницах игр в магазине функция еще не активна, но строка в коде говорит, что все идет к этому.

Сравнение с Xbox здесь неизбежно. Там уже несколько лет существует подсказка «Should perform great on your device» — но реальной информации по ней почти нет. Steam обещает подход другой: не общий ярлык, а детализированный прогноз на основе массива реальных игровых сессий.


FPS-прогноз Steam особенно важен в контексте Steam Machine. Как мы писали ранее, Valve позиционирует его как ПК-консоль с унифицированной конфигурацией на базе AMD RDNA3. Если Steam Machine хорошо продастся, у Valve появятся тысячи практически одинаковых аппаратных конфигураций, что даст точный массив данных для прогноза. Собственно, инженер Valve уже утверждалчто устройство превосходит 70% реальных игровых ПК в библиотеке Steam. Теперь у покупателей появится способ проверить это самостоятельно — еще до покупки игры.

Valve випустила бета SteamOS 3.8 з підтримкою Steam Machine

Источник: IGN

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить