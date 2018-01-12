Грузовой дрон Boeing способен перевозить грузы массой до 227 кг
Инженеры компании Boeing создали прототип дрона, предназначенного для транспортировки грузов. Нынешняя версия способна нести полезную нагрузку до 500 фунтов (около 227 кг).
Полностью электрическое устройство содержит 8 пропеллеров. Базовая конструкция достаточно крупная, она состоит, в основном, из металла и батарей. Размеры БПЛА составляют 4,6х5,5х1,2 метра, а масса – около 339 кг. Менее чем за 3 месяца инженеры Boeing смогли создать новый дрон и провести тестовые полёты. На текущий момент прототип очень далёк от стадии коммерческого продукта. Даже нет уверенности, что он когда-либо поступит на рынок. Сама компания рассматривает его в качестве лётного испытательного стенда, который позволит развивать компоненты автономных технологий для будущих решений.
Работа Boeing в сфере создания грузовых дронов осуществляется одновременно с развитием проектов компании Aurora Flight Sciences. Она занимается разработкой автономных дронов и самолётов и была выкуплена Boeing в октябре прошлого года. Aurora Flight Sciences сотрудничает с DARPA в сфере разработки некоторых транспортных средств и технологий, а также Uber – в проекте летающего такси. Недавно Aurora Flight Sciences продемонстрировала возможность беспилотного снабжения войск при помощи вертолёта Marine UH-1H, модифицированного автономными системами.
Источник: Engadget