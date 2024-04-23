GTA 5 запустили на консоли Nintendo Switch — но зря

Через год после утечки исходного кода Grand Theft Auto V в общий доступ, группа моддеров опубликовала кадры игры, работающей на консоли Nintendo Switch.

Команда моддеров Superstar South опубликовала двухминутный ролик в официальном аккаунте X/Twitter, в котором показан геймплей GTA V на Switch. В марте Superstar South объявила, что пытается создать неофициальный порт GTA 5 для Nintendo Switch, Linux и Android.

Проект основан на исходном коде, который циркулировал в открытом доступе по крайней мере год. Rockstar стала жертвой нескольких серьезных хакерских атак, одна из которых привела к утечке массы материалов из GTA VI.

Из-за ограниченных технических характеристик Switch, производительность оставляет желать лучшего. Помимо очевидного снижения визуального качества, в видео наблюдаются задержки и постоянное снижение частоты кадров от 70 до 27 к/с. Отдельная публикация показывает, что Switch работала в ручном режиме тактовой частоты без включенного разгона.

Obviously you want to at least see how far we got… (the recording is not as smooth when compared to hardware video output) pic.twitter.com/y0oSRterbD — Superstar South (@SuperstarS31668) April 17, 2024

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Следует отметить, что Grand Theft Auto 5 — это уже относительно старая игра. Она вышла еще в 2013 году для Xbox 360 и PS3, а затем ее портировали на ПК, PS4, Xbox One. GTA 5 получила обновление для консолей текущего поколения PS5 и Xbox Series X/S в 2022 году. Есть много причин, по которым Switch может быть трудно запускать GTA 5, несмотря на ее относительно небольшой возраст, в том числе проблемы с совместимостью движка.

До этого дня версия GTA 5 для Switch никогда не предлагалась. В настоящее время ближайшее, что может обеспечить портативный геймплей в Grand Theft Auto 5, это купить портативный игровой ПК, например Steam Deck. Ранее GTA 5 была доступна в облачных сервисах Nvidia GeForce Now и Xbox Cloud Gaming, а затем была удалена из обоих.

Как бы то ни было, маловероятно, что Superstar South когда-нибудь выпустит свою версию GTA V на Switch, учитывая, как Take-Two Interactive защищает свою интеллектуальную собственность.

Источник: ign