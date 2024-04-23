Новости Игры 23.04.2024 в 15:56 comment views icon

GTA 5 запустили на консоли Nintendo Switch — но зря

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Вадим Карпусь

Автор новостей

GTA 5 запустили на консоли Nintendo Switch — но зря

Через год после утечки исходного кода Grand Theft Auto V в общий доступ, группа моддеров опубликовала кадры игры, работающей на консоли Nintendo Switch.

Команда моддеров Superstar South опубликовала двухминутный ролик в официальном аккаунте X/Twitter, в котором показан геймплей GTA V на Switch. В марте Superstar South объявила, что пытается создать неофициальный порт GTA 5 для Nintendo Switch, Linux и Android.

Проект основан на исходном коде, который циркулировал в открытом доступе по крайней мере год. Rockstar стала жертвой нескольких серьезных хакерских атак, одна из которых привела к утечке массы материалов из GTA VI.

Из-за ограниченных технических характеристик Switch, производительность оставляет желать лучшего. Помимо очевидного снижения визуального качества, в видео наблюдаются задержки и постоянное снижение частоты кадров от 70 до 27 к/с. Отдельная публикация показывает, что Switch работала в ручном режиме тактовой частоты без включенного разгона.

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Следует отметить, что Grand Theft Auto 5 — это уже относительно старая игра. Она вышла еще в 2013 году для Xbox 360 и PS3, а затем ее портировали на ПК, PS4, Xbox One. GTA 5 получила обновление для консолей текущего поколения PS5 и Xbox Series X/S в 2022 году. Есть много причин, по которым Switch может быть трудно запускать GTA 5, несмотря на ее относительно небольшой возраст, в том числе проблемы с совместимостью движка.

До этого дня версия GTA 5 для Switch никогда не предлагалась. В настоящее время ближайшее, что может обеспечить портативный геймплей в Grand Theft Auto 5, это купить портативный игровой ПК, например Steam Deck. Ранее GTA 5 была доступна в облачных сервисах Nvidia GeForce Now и Xbox Cloud Gaming, а затем была удалена из обоих.

Как бы то ни было, маловероятно, что Superstar South когда-нибудь выпустит свою версию GTA V на Switch, учитывая, как Take-Two Interactive защищает свою интеллектуальную собственность.

Источник: ign


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