Кажется, теперь точно можно планировать отпуск на осень 2025, чтобы поиграть в новую GTA.

Take-Two Interactive, компания-издатель серии Grand Theft Auto, сообщила об этой информации в своем годовом отчёте, где четко отметила:

«Rockstar Games продолжает инвестировать во франшизу и планирует выпустить Grand Theft Auto 6 осенью 2025 года».

Компания также сообщила, что Rockstar Games постепенно будет раскрывать больше подробностей об игре.

Это официальное подтверждение опровергает недавние слухи о возможной отсрочке выхода GTA 6 до 2026 года. На прошлой неделе шесть работников Rockstar Games также опровергли информацию о задержке релиза.

Take-Two Interactive отмечает ключевую роль серии Grand Theft Auto для будущего успеха компании. В отчете прямо указано:

«Наш успех зависит от будущего наших продуктов Grand Theft Auto».

Финансовые показатели подчеркивают значимость франшизы. По данным отчета, продукты Grand Theft Auto принесли 14,7% чистого дохода компании за финансовый год, который завершился 31 марта 2024 года.

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Фанаты с нетерпением ждут выхода GTA 6. Некоторые игроки уже ищут намеки на дату выхода следующего трейлера в анонсах Rockstar.

Источник: 80lvl