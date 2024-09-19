Новости Игры 19.09.2024 в 10:50 comment views icon

GTA 6 не откладывают: Take-Two подтвердила выход игры осенью 2025 года

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Ігор Панченко

Автор новостей

GTA 6 не откладывают: Take-Two подтвердила выход игры осенью 2025 года

Кажется, теперь точно можно планировать отпуск на осень 2025, чтобы поиграть в новую GTA.

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Take-Two Interactive, компания-издатель серии Grand Theft Auto, сообщила об этой информации в своем годовом отчёте, где четко отметила:

«Rockstar Games продолжает инвестировать во франшизу и планирует выпустить Grand Theft Auto 6 осенью 2025 года».

Компания также сообщила, что Rockstar Games постепенно будет раскрывать больше подробностей об игре.

Это официальное подтверждение опровергает недавние слухи о возможной отсрочке выхода GTA 6 до 2026 года. На прошлой неделе шесть работников Rockstar Games также опровергли информацию о задержке релиза.

Take-Two Interactive отмечает ключевую роль серии Grand Theft Auto для будущего успеха компании. В отчете прямо указано:

«Наш успех зависит от будущего наших продуктов Grand Theft Auto».

Финансовые показатели подчеркивают значимость франшизы. По данным отчета, продукты Grand Theft Auto принесли 14,7% чистого дохода компании за финансовый год, который завершился 31 марта 2024 года.

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Фанаты с нетерпением ждут выхода GTA 6. Некоторые игроки уже ищут намеки на дату выхода следующего трейлера в анонсах Rockstar.

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Источник: 80lvl

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