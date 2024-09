Rockstar перенесла релиз GTA 6 на 2026 год, — инсайдер

О переносе релиза GTA 6 сообщил журналист портала GTABase со ссылкой на анонимные источники.

Разработчики Grand Theft Auto 6 изменили планы относительно даты выхода игры. По информации представителя сайта GTABase, который специализируется на новостях о серии GTA, релиз шестой части франшизы перенесли на 2026 год. Источниками этих сведений стали несколько разработчиков двух неназванных игровых студий.

EXCLUSIVE: GTA VI has been internally delayed by Rockstar Games and they’re already decided on the early to mid 2026 release window.

PC is planned for around 12 — 18 months after the console launch.

This information comes from multiple devs across two studios. pic.twitter.com/VzwbDMLpe1

— Liam (@billsyliamgta) September 7, 2024