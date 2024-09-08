Rockstar перенесла релиз GTA 6 на 2026 год, — инсайдер

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О переносе релиза GTA 6 сообщил журналист портала GTABase со ссылкой на анонимные источники.

Разработчики Grand Theft Auto 6 изменили планы относительно даты выхода игры. По информации представителя сайта GTABase, который специализируется на новостях о серии GTA, релиз шестой части франшизы перенесли на 2026 год. Источниками этих сведений стали несколько разработчиков двух неназванных игровых студий.

EXCLUSIVE: GTA VI has been internally delayed by Rockstar Games and they’re already decided on the early to mid 2026 release window. PC is planned for around 12 — 18 months after the console launch. This information comes from multiple devs across two studios. pic.twitter.com/VzwbDMLpe1 — Liam (@billsyliamgta) September 7, 2024

Согласно новому графику, версия GTA 6 для персональных компьютеров появится через 12–18 месяцев после выхода игры на консолях.

Стоит отметить, что к подобным слухам нужно относиться с осторожностью. Официальных заявлений от Rockstar Games касательно переноса даты релиза GTA 6 пока не поступало. Поэтому эта информация остается на уровне слухов до официального подтверждения или опровержения от разработчиков.

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Напомним, что первый трейлер GTA 6 вышел 5 декабря 2023 года. В нем разработчики анонсировали релиз на 2025 год для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S. В финансовом отчете Rockstar Games отмечалось, что студия планировала выпустить игру осенью 2025 года. Однако точная дата релиза до сих пор не объявлена официально.

Также недавно Rockstar Games опубликовала новый рекламный клип для GTA Online, который привлек внимание фанатов серии. В нем увидели дату выхода GTA 6.

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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