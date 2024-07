Фаны GTA 6 заметили намек на точную дату выхода игры в рекламном ролике Rockstar

Детективы из Reddit раскрыли очередное дело века: тайну номерного знака.

Rockstar Games опубликовала новый рекламный клип для GTA Online, который привлек внимание фанатов серии. В видео появляется скутер для доставки пиццы, но именно его номерной знак вызвал бурные обсуждения в сообществе.

На номерном знаке скутера в верхнем правом углу видны буквы «OCT», а в слове «PIZZ4» можно заметить цифру «4». Объединив эти элементы, фанаты получили дату «October 4» (4 октября), которую они считают возможным днем выхода нового трейлера GTA 6.

Deliver piping hot pizza pies with the new Pegassi Pizza Boy scooter in GTA Online.

Get started by visiting any Pizza This… location in Los Santos. If the community collectively delivers 10 million pizzas, all players can claim the Pizza This… Tee: https://t.co/PZeXupkmgT pic.twitter.com/42EfvJlYuh

— Rockstar Games (@RockstarGames) July 25, 2024