Фаны GTA 6 заметили намек на точную дату выхода игры в рекламном ролике Rockstar

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Детективы из Reddit раскрыли очередное дело века: тайну номерного знака.

Rockstar Games опубликовала новый рекламный клип для GTA Online, который привлек внимание фанатов серии. В видео появляется скутер для доставки пиццы, но именно его номерной знак вызвал бурные обсуждения в сообществе.

На номерном знаке скутера в верхнем правом углу видны буквы «OCT», а в слове «PIZZ4» можно заметить цифру «4». Объединив эти элементы, фанаты получили дату «October 4» (4 октября), которую они считают возможным днем выхода нового трейлера GTA 6.

Deliver piping hot pizza pies with the new Pegassi Pizza Boy scooter in GTA Online. Get started by visiting any Pizza This… location in Los Santos. If the community collectively delivers 10 million pizzas, all players can claim the Pizza This… Tee: https://t.co/PZeXupkmgT pic.twitter.com/42EfvJlYuh — Rockstar Games (@RockstarGames) July 25, 2024

Реакция геймеров была мгновенной. На форумах Reddit появились многочисленные обсуждение этой теории. Некоторые пользователи даже предположили, что 4 октября 2025 года может быть датой релиза самой игры. Другие назвали это «очевидным намеком» и отметили, что Rockstar Games любит делать подобные скрытые послания.

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Однако не все поклонники игры разделяют этот энтузиазм. Часть сообщества считает такие предположения «притянутыми за уши» и шутит, что некоторые поклонники «передознулись надеждой». Скептики напоминают, что подобные теории уже появлялись ранее и не оправдывались.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда фанаты Grand Theft Auto пытаются найти скрытые послания в материалах Rockstar Games. В прошлом году сообщество активно обсуждало «теорию лунных фаз GTA 6», которая также оказалась безосновательной.

Напомним, что недавно трейлер GTA 6 от Rockstar Games достиг нового рекорда — 200 миллионов просмотров на YouTube. Take-Two уверяет, что игра выйдет осенью 2025 года и переноса не будет, хотя забастовка актеров игр против использования искусственного интеллекта может подкорректировать планы компании.

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Источник: Gamesradar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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