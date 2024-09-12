PlayStation 5 Pro вряд ли справится с GTA 6 в 4K / 60 fps, — Digital Foundry

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Эксперт прогнозирует, что ограничения процессора PlayStation 5 Pro помешают запуску GTA 6 в 4K с 60 кадрами в секунду.

Недавно Sony анонсировала выход PlayStation 5 Pro. Обновленная версия консоли появится примерно за год до релиза Grand Theft Auto 6 — игры, которая, вероятно, нагрузит базовую PS5 на полную мощность. Однако эксперты сомневаются, что даже PS5 Pro сможет обеспечить оптимальную производительность для GTA 6.

Ричард Лидбеттер (Richard Leadbetter), технический редактор Digital Foundry, считает, что вышедший в прошлом году трейлер GTA 6 демонстрирует графику, доступную на оригинальной PS5 или Xbox Series X. Однако относительно частоты кадров эксперт настроен скептически.

По словам Лидбеттера, маловероятно, что PS5 Pro сможет запустить GTA 6 с частотой 60 кадров в секунду. Проблема заключается не в графическом процессоре, а в центральном. PS5 Pro использует тот же CPU, что и базовая версия, поэтому достичь 60 fps будет крайне сложно, если оригинальная PS5 будет работать на 30 fps.

Несмотря на это, PS5 Pro предложит улучшенную графику для GTA 6. Лидбеттер объясняет, что игроки получат более высокое качество визуальных эффектов, но, вероятно, с такой же частотой кадров, как на базовой консоли. Если GTA 6 не сможет поддерживать стабильные 30 fps, PS5 Pro сможет увеличить тактовую частоту CPU на 10%, что может обеспечить более стабильную производительность.

Относительно цены PS5 Pro в $699,99, Лидбеттер отмечает, что сложно получить такое же качество графики на ПК за подобную стоимость. Ближайший по характеристикам графический процессор — RTX 4070 — стоит $540, и это без учета других компонентов.

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Лидбеттер предположил, что Фил Спенсер, глава Xbox, может считать свое решение не выпускать усовершенствованную версию консоли для этого поколения правильным. У игроков Xbox уже есть отличный способ играть в «высококачественные игры на ПК, где у энтузиастов есть больше свободы выбора аппаратного обеспечения».

Напомним, Sony вскоре запустить продажи восстановленных консолей PlayStation 5 по сниженной цене через свой официальный магазин PlayStation Direct.

Источник: IGN

Раздел Игры выходит при поддержке ?

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