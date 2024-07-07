GTA Online была «дойной коровой» — из-за нее Rockstar отменила DLC пятой игры

Один из бывших разработчиков утверждает, что Rockstar Games отменила все дополнения к GTA 5 из-за внезапного успеха GTA Online. Стив Огг недавно подтвердил, что DLC «Джеймс Бонд Тревор» действительно был в свое время в разработке, прежде чем студия внезапно отменила его.
В прошлом году исследователи данных нашли доказательства того, что для GTA 5 когда-то разрабатывались целых восемь DLC, в частности, под названиями «Агент Тревор», «Вторжение инопланетян», упоминаемое повсюду в базовой игре, и «Зомби-апокалипсис», который, вероятно, повторял «Американский кошмар» из Red Dead Redemption.
«Он все еще вроде бы плохой, но он делает все возможное, чтобы притвориться [тайным агентом]. Мы снимали некоторые вещи, а затем они просто исчезли», — сказал Огг о пути своего персонажа в обреченном дополнении.
Теперь известно, кого обвинить в этом внезапном исчезновении: сумасшедший успех GTA Online. Бывший разработчик Rockstar Games Джеймс Рубино, который был одним из главных редакторов, художников-операторов и делал другие дела для игры в течение шести лет, рассказал на YouTube-канале SanInPlay о своем времени в дополнении про «агента» Тревора:
«Мы разделили наши команды на две, так что я остался на GTA Online, а затем на этом DLC, очень важной частью которого был Стивен Огг, а затем часть команды перекрылась и пошла на Red Dead Redemption 2».
Рубино объясняет, что после выхода GTA Online «это была такая дойная корова, и люди так любили ее, что было трудно утверждать, что отдельный DLC победит ее… Я думаю, оглядываясь назад, я бы сказал, что мы могли бы сделать и то, и другое, но это было деловое решение, которое они приняли».
Однако Rockstar не отправила всю работу на свалку. Разработчик говорит, что многие элементы дополнения впоследствии попали в GTA Online.
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Источник: GamesRadar
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