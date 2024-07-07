GTA Online была «дойной коровой» — из-за нее Rockstar отменила DLC пятой игры

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Один из бывших разработчиков утверждает, что Rockstar Games отменила все дополнения к GTA 5 из-за внезапного успеха GTA Online. Стив Огг недавно подтвердил, что DLC «Джеймс Бонд Тревор» действительно был в свое время в разработке, прежде чем студия внезапно отменила его.

В прошлом году исследователи данных нашли доказательства того, что для GTA 5 когда-то разрабатывались целых восемь DLC, в частности, под названиями «Агент Тревор», «Вторжение инопланетян», упоминаемое повсюду в базовой игре, и «Зомби-апокалипсис», который, вероятно, повторял «Американский кошмар» из Red Dead Redemption.

«Он все еще вроде бы плохой, но он делает все возможное, чтобы притвориться [тайным агентом]. Мы снимали некоторые вещи, а затем они просто исчезли», — сказал Огг о пути своего персонажа в обреченном дополнении.

Теперь известно, кого обвинить в этом внезапном исчезновении: сумасшедший успех GTA Online. Бывший разработчик Rockstar Games Джеймс Рубино, который был одним из главных редакторов, художников-операторов и делал другие дела для игры в течение шести лет, рассказал на YouTube-канале SanInPlay о своем времени в дополнении про «агента» Тревора:

«Мы разделили наши команды на две, так что я остался на GTA Online, а затем на этом DLC, очень важной частью которого был Стивен Огг, а затем часть команды перекрылась и пошла на Red Dead Redemption 2».

Рубино объясняет, что после выхода GTA Online «это была такая дойная корова, и люди так любили ее, что было трудно утверждать, что отдельный DLC победит ее… Я думаю, оглядываясь назад, я бы сказал, что мы могли бы сделать и то, и другое, но это было деловое решение, которое они приняли».

Онлайн-курс "Tableau для аналізу та візуалізації даних" від robot_dreams. Навчіться створювати інтерактивні візуалізації та працювати із широким спектром аналізу даних навіть без уміння писати код завдяки функціоналу Tableau. Детальніше про курс

Однако Rockstar не отправила всю работу на свалку. Разработчик говорит, что многие элементы дополнения впоследствии попали в GTA Online.

Источник: GamesRadar

Раздел Игры выходит при поддержке ?

Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.