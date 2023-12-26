Новости Игры 26.12.2023 в 15:17 comment views icon

Rockstar Games пожертвовала 8 сюжетными DLC GTA 5 ради GTA Online, — утечка

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Юрій Орос

Автор новин

Rockstar Games пожертвовала 8 сюжетными DLC GTA 5 ради GTA Online, — утечка

Недавняя утечка исходного кода GTA 5 от Rockstar Games раскрыла значительную часть информации об игре. В частности, что разработчики работали над восемью DLC для однопользовательского режима, которые были отложены и так и не вышли в свет из-за акцента на многопользовательской GTA Online.

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В то время как многопользовательский онлайн-режим получает постоянный поток обновлений, кампанию в большинстве своем игнорируют. При этом фанаты давно просят Rockstar Games выпустить новый контент для однопользовательской кампании, передает Sportskeeda.

Эта утечка делает еще более болезненным осознание того, что студия могла выпустить восемь новых событий для игры, но по определенным причинам этого не сделала. Вот список всех DLC, которые были либо упразднены, либо изменены и выпущены для Grand Theft Auto Online:

  • Manhunt
  • Agent Trevor
  • Assassination
  • Liberty City
  • Relationship
  • Prologue
  • Enterprise
  • Norman

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