GTA 5 стала третьей самой продаваемой игрой в мире после Tetris и Minecraft — 200 млн копий за 11 лет

Выпущенная 11 лет назад GTA 5 которая пережила три поколения консолей и продолжает продаваться примерно в 5 млн каждый квартал, преодолела рубеж в более 200 млн проданных копий за все время существования. Grand Theft Auto 5 стала третьей игрой, с такими продажами, после Tetris и Minecraft.

Эти данные стали известны из отчета о доходах Take-Two Interactive. В течение многих лет GTA 5 имела мощные продажи, которые не замедляются. Также компания отмечает, что за 6 лет существования было продано 64 млн копий Red Dead Redemption 2.

Продажи GTA 5 значительно превысили популярность Wii Sports (более 82 млн копий) и PUBG (75 млн). Впереди — только Minecraft с 300 млн копий, и Tetris который остается самой продаваемой игрой всех времени в с 520 млн копий на всех многочисленных платформах.

Возможно, Grand Theft Auto 5 имела бы еще лучшие успехи, но внимание Rockstah со временем все же смещалось на другие проекты. Согласно декабрьской утечке 2023 года, игра могла получить еще целых 8 DLC для однопользовательского режима, над которыми уже работали разработчики. Но они так и не вышли в свет из-за акцента на многопользовательской GTA Online.

Недавно Take-Two уволила около 600 работникова также отменила несколько неанонсированных игровых проектов в рамках плана экономии $200 млн. Однако это не сказалось на времени выхода GTA 6, релиз которой осенью 2025 года только что был подтвержден. Игра имеет шансы перебить успехи предшественницы — ее первый трейлер стал вторым по популярности среди всех игровых релизов в YouTube.

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Источник: IGN