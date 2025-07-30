Гибрид OMODA 9 SHS преодолел 1175 км и 9 стран на одном заряде и баке

Плагин-гибридный кроссовер OMODA 9 SHS прошел серьезное испытание в реальных условиях. Ему удалось преодолеть маршрут через 9 стран Европы на одном полном баке топлива и на одном заряде батареи. Общая дистанция автономного пробега составила 1175 км.

При этом плагин-гибрид превзошел сертифицированный запас хода по циклу WLTP в 1127 км. Что важно, речь идет о поездке по реальным дорогам, а не лабораторных сертификационных заездах. Маршрут начинался с Дувра в Великобритании, далее пролегал через Францию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург, Германию, Швейцарию, Лихтенштейн и завершился в Австрии. Автомобиль двигался в городах, где возможны пробки, преодолевал горные перевалы, двигался по скоростным автобанам.

Если говорить конкретнее, путешествие включало плотный трафик Брюсселя, брусчатку Люксембурга, скоростные немецкие автобаны и горные серпантины Австрии. Фактически автомобиль находился в условиях, с которыми водители постоянно встречаются во время своих поездок.

Генеральный директор OMODA UK Гари Лан отметил, что этот пробег в 1175 км в условиях реального мира — это не просто техническое достижение, а новое видение возможностей гибридов.

Характеристики OMODA 9 SHS

OMODA 9 SHS — это плагин-гибрид с системой Super Hybrid System. Она сочетает 1,5-литровый турбодвигатель с двумя электромоторами. Суммарная мощность силовой установки составляет 449 л.с., а крутящий момент — 700 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,9 секунды.

За питание отвечает аккумулятор M3P емкостью 34,46 кВт-ч. Это уже серьезный уровень, даже по сравнению с некоторыми полноценными электромобилями. В полностью электрическом режиме авто может проехать до 145 км. Это один из лучших показателей среди гибридов. А еще есть топливный бак на 70 литров.

В салоне доступен 24,6-дюймовый изогнутый дисплей, атмосферная подсветка, сиденья с обогревом, вентиляцией и возможностью полного откидывания. Багажник имеет базовый объем 660 литров, а со сложенными задними сиденьями полезное пространство увеличивается до 1783 литров.

Цена плагин-гибрида OMODA 9 SHS начинается от £44 990 (около $60 100). Производитель предлагает гарантию на авто — 7 лет или 160 000 км, на батарею — 8 лет. В цену включается помощь на дорогах RAC Home Start. Стратегия OMODA, который активно завоевывает Европу, в основном сосредоточена на быстрой глобальной экспансии, особенно на развивающихся рынках и в Европе.

Источник: autoevolution