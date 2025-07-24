Китайские автопроизводители завоевывают Европу — уже впереди Ford, почти догнали Mercedes

В Европе наблюдается уменьшение регистраций новых автомобилей. В июне 2025 года этот показатель сократился на 4,4% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. За первое полугодие регистрации уменьшились на 0,3%. Одна на этом фоне наблюдается существенный рост регистраций китайских автомобилей. Они уже опережают продажи некоторых традиционных западных брендов и наступают на пятки самым популярным европейским производителям.

Всего за первое полугодие 2025-го китайские автопроизводители реализовали 347100 машин, что на 91% больше, чем в прошлом году. При этом они захватили уже 5,1% европейского рынка. Это всего на 0,1 процентного пункта меньше, чем у Mercedes (5,2%), но существенно больше, чем у Ford (3,8%).

Лидером среди китайских брендов стал BYD. Эта компания нарастила продажи электромобилей на 133% в июне и на 143% за первые 6 месяцев. Компания продала 41300 электрокаров и стала 12-й среди электромобильных брендов по количеству регистраций. Для сравнения: Cupra продала 37400 электромобилей, а Ford — 35200.

Впрочем, прорыв китайских компаний состоялся не только благодаря электромобилям. Популярными оказались также плагин-гибриды — особенно модели от BYD, Jaecoo и Omoda. Например, BYD Seal U в июне разделил первое место среди PHEV с Volkswagen Tiguan, став самым популярным плагин-гибридом Европы.

Среди европейских игроков не всем удалось сохранить позиции. Хотя группа VW (+3%), Renault (+6%), BMW (+4%) и даже Ford (+6%) показали рост, Tesla потеряла 33% продаж, а Stellantis — 9%. Наиболее впечатляющее падение произошло с электромобилем Tesla Model Y, который еще недавно был бестселлером Европы. В первом полугодии его продажи сократились на 33% до 68800 авто, и он даже не попал в десятку самых популярных.

Самым популярным автомобилем Европы остается Dacia Sandero, хотя ее продажи упали на 11% — до 128800. Renault Clio идет следом с приростом 7% — 122500 регистраций. Третье место занял Peugeot 2008, а далее следуют VW T-Roc, Golf и Tiguan.

В то же время рынок электромобилей в целом вырос на 25% и впервые в истории превысил 1 млн регистраций за полгода — 1,2 млн авто с января по июнь. Это знаковый момент для отрасли.

Источник: carscoops