Берегите электромобиль! Хакеры взламывают станции зарядки и изменяют прошивку авто с помощью технологии 1920-х годов

Инженеры (SwRI) Southwest Research Institute обнаружили уязвимость в станциях быстрой зарядки постоянного тока, которая позволяет хакерам получить доступ к электромобилю и изменять его прошивку.

Проблема заключается в технологии PLC (Power line communication). Это способ передачи данных через существующие кабели питания, например электрические розетки. Он работает путем передачи гармонического сигнала в линию электропередачи, а затем приемники на другом конце интерпретируют и экстраполируют данные в этой гармонике. Таким образом можно отправлять и получать передачи, такие как голос, видео и даже ежедневный интернет-трафик, прямо через электрическую проводку. Эта технология существует с 1922 года.

Сегодня по всему миру ездят десятки (если не сотни) миллионов электромобилей. Около 59% владельцев электромобилей еженедельно используют общественные зарядные устройства. В США есть около 10 тыс. пунктов быстрой зарядки постоянным током (DCFC) Level 3. Это 10 тыс. потенциальных мест хакерских атак и миллионы потенциальных уязвимостей только в США.

Зарядные станции Level 3 DC, которые являются самым быстрым средством пополнения заряда электромобиля, используют PLC на основе протокола IPv6 для связи с автомобилем, чтобы отслеживать неисправности и собирать данные — от состояния заряда до идентификационного номера (VIN) авто.

Благодаря использованию уязвимости на уровне PLC злоумышленники могут получить доступ к сетевому ключу и цифровым адресам как зарядных устройств, так и автомобиля с помощью атаки AitM (adversary-in-the-middle), которая могла эмулировать как электромобиль, так и зарядное оборудование.

«Во время нашего тестирования на проникновение мы обнаружили, что уровень PLC плохо защищен и не имеет шифрования между транспортным средством и зарядными устройствами», — говорят в SwRI.

В 2020 году исследователи SwRI смогли взломать систему зарядного устройства J1772 — самого распространенного типа зарядного устройства в США — чтобы нарушить процесс зарядки, имитируя злонамеренную атаку. Они могли отправлять сигналы в автомобиль, чтобы имитировать перезарядку, регулировать скорость зарядки или просто полностью блокировать зарядку.

Англійська для початківців від Englishdom. Для тих, хто тільки починає вивчати англійську і хоче вміти використовувати базову лексику і граматику. Реєстрація на курс

Атаки на зарядные станции Level 3 DC дают потенциальным хакерам возможность внедрять код в микропрограмму автомобиля, изменяя его функции или полностью выключая их. Возможно, это даже позволяет реализовать удаленный доступ и контроль через мобильную связь транспортного средства с интернетом.

В 2015 году уже произошел взлом Jeep, когда пара хакеров из Миссури взяла под контроль немодифицированный Jeep Cherokee. Хакеры зашли так далеко, что выключили двигатель, взяли под контроль рулевое управление и заставили автомобиль съехать с автострады, прежде чем выключить тормоза. И все это происходило вместе с мониторингом положения автомобиля через GPS. Получить такой полный контроль удалось дистанционно, только с помощью информационно-развлекательной системы.

«Благодаря доступу к сети, предоставленному незащищенными ключами прямого доступа, можно было легко получить доступ к энергонезависимой области памяти на устройствах с поддержкой PLC и перепрограммировать их. Это открывает двери для деструктивных атак, таких как повреждение микропрограммы», — говорят в SwRI.

Изменение прошивки электромобиля злоумышленником может иметь серьезные последствия, поскольку это дает почти безграничные возможности благодаря тому, что современные электромобили сильно зависят от программного обеспечения и подключения к интернету. По сути, это центры обработки данных на колесах. Например, головным мозгом новейшего электромобиля Tesla Model S является процессор AMD Ryzen и графический процессор AMD Radeon. Это те же компоненты, которые можно встретить в настольном компьютере дома или на работе. Автомобиль также имеет около 63 других процессоров.

Простое добавление шифрования к встроенным системам электромобилей также может представлять потенциальную опасность. Любая ошибка расшифровки или аутентификации части данных может вызвать сбой в системах электромобиля. Представьте, что вы пытаетесь затормозить, но ваш автомобиль решает этого не делать, поскольку ему не удалось получить аутентифицированный сигнал от вашей педали через модуль ABS.

Чтобы исправить ситуацию, в SwRI разработали новую архитектуру «нулевого доверия», которая может обходить уровни шифрования. Нулевое доверие работает на основе предположения, что если злоумышленник захочет взломать брандмауэр, вполне вероятно, что он это сделает, и его нельзя будет остановить. Однако нулевое доверие потребовало бы от каждого актива — ноутбука, сервера или электромобиля — на корневом уровне подтвердить свою идентичность и принадлежность к сети перед выполнением команды. Сеть — это сам автомобиль.

Англійська для початківців від Englishdom. Для тих, хто тільки починає вивчати англійську і хоче вміти використовувати базову лексику і граматику. Реєстрація на курс

Каждая часть архитектуры не только должна аутентифицироваться во время каждой загрузки, но и система нулевого доверия отслеживает точность системы и обнаруживает аномалии и незаконные пакеты связи в режиме реального времени, если злоумышленник получает доступ к системам автомобиля. Это может стать решением на будущее.

Источник: newatlas

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.