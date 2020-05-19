Хакеры получили доступ к данным 9 млн клиентов EasyJet, в том числе более 2 тыс. записей о кредитных картах





Британская авиакомпания EasyJet заявляет, что она стала жертвой «очень сложной» кибератаки. В результате произошла утечка адресом электронной почты и деталей путешествий около 9 млн её клиентов. Компания добавила, что в случае 2208 клиентов хакеры получили данные о кредитных картах.

В авиакомпании заявляют, что компания уже закрыла несанкционированный доступ, который привёл к утечке данных. Также компания сообщает, что связалась с клиентами, чьи данные кредитных карт были раскрыты. Хотя EasyJet заявляет, что «нет никаких доказательств того, что какая-либо личная информация любого рода использовалась неправомерно», она добавила, что дополнительно свяжется со всеми 9 млн клиентов, которые пострадали от нарушения к 26 мая. При взломе не произошла утечка никаких паспортных данных.

Для большинства затронутых клиентов (за исключением тех, чьи данные кредитных карт были похищены) опасность такой утечки может проявляться в последующих попытках фишинга. Преступники узнают, был ли человек клиентом авиакомпании, и могут имитировать электронные письма компании как часть мошенничества. Компания заявила, что рекомендует клиентам быть осторожными с любыми нежелательными электронными письмами, утверждающими, что они были от EasyJet или EasyJet Holidays.

Источник: The Verge