Хакеры украли у Electronic Arts исходный код FIFA 21, движок Frostbite и инструменты разработки





По данным ресурса Motherboard, компания Electronic Arts стала жертвой хакеров, которые похитили большой объём конфиденциальных данных. В частности, хакеры смогли украсть исходный код игры FIFA 21, игровой движок Frostbite (использовался для создания спортивных футбольных серий игр EA и серии Battlefield) и другие инструменты разработки.

Хакеры намерены продать похищенные данные на хакерских форумах. При этом они будут рассматривать только предложения от известных личностей в хакерском сообществе.

Исходный код представляет собой большую ценность в программировании. Маловероятно, что другие уважаемые разработчики будут специально использовать код EA. Однако хакеры, способные увидеть внутреннюю работу игры или движка, смогут создавать читы или инструменты для взлома. Также доступ к исходному коду может раскрыть данные о секретных проектах, игровых идеях или комментарии разработчиков, которые компании предпочли бы не предавать огласке. Кроме того, подобные утечки наносят ущерб репутации компании.

Как заявляют хакеры, помимо проприетарного кода и инструментов разработки Electronic Arts, у них также есть для продажи SDK и API ключи Microsoft Xbox и Sony. Общий объём похищенных данных составляет 780 ГБ.

Представитель EA подтвердил, что хакеры украли «ограниченный объём исходного кода игры и связанных инструментов». При этом отмечается, что у хакеров не было доступа к данным игроков. Дополнительно в компании заверили, что после этого инцидента Electronic Arts улучшила свою безопасность и не ожидает, что это повлияет на её игры или бизнес. EA ясно дала нам понять, что атака не была связана с использованием программ-вымогателей, и компания работает совместно с правоохранительными органами над расследованием инцидента.

Источник: The Verge