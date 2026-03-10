Новости Софт 10.03.2026 comment views icon

Российские хакеры атакуют аккаунты Signal и WhatsApp — предупреждение разведки

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Російські хакери атакують акаунти Signal і WhatsApp — попередження розвідки

Разведывательные службы Нидерландов сообщили о масштабной глобальной кибератаке, направленной на учетные записи в мессенджерах Signal и WhatsApp. За этой кампанией стоят российские государственные хакеры, заявляют Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) и Генеральная служба разведки и безопасности Нидерландов (AIVD).


В совместном предупреждении спецслужбы заявили:

«Российские государственные хакеры проводят масштабную глобальную киберкампанию, чтобы получить доступ к аккаунтам Signal и WhatsApp, которые принадлежат высокопоставленным чиновникам, военным и государственным служащим».

По данным разведки, злоумышленники используют фишинг и методы социальной инженерии. Один из самых распространенных сценариев — имитация чат-ботов службы поддержки мессенджеров. Таким способом хакеры пытаются убедить пользователей раскрыть PIN-коды своих аккаунтов, что позволяет перехватывать входящие сообщения и получать доступ к учетной записи.

Разведывательные и службы безопасности Нидерландов подтверждают, что среди целей и жертв кампании есть сотрудники правительства Нидерландов. Другими потенциальными целями называют людей, которые представляют интерес для российского правительства, в частности журналисты и военные.


Эксперты MIVD и AIVD советуют не передавать конфиденциальную информацию через мессенджеры, если они не предназначены для работы с чувствительными данными. Также пользователям стоит настороженно относиться к сообщениям, которые якобы поступают от Signal: служба поддержки мессенджера никогда не связывается с пользователями через сообщения в самом Signal.

Отдельное внимание советуют обращать на QR-коды и ссылки. Если пользователь не уверен в их происхождении, их не стоит открывать или сканировать без дополнительной проверки.

Если учетная запись уже взломана, пользователю рекомендуют сообщить свои контакты через другой канал связи. Признаком компрометации может быть ситуация, когда один и тот же контакт появляется дважды в групповом чате Signal или имеет необычное название.

Разведывательные службы отмечают, что речь идет о взломе отдельных аккаунтов, а не о компрометации самих сервисов Signal или WhatsApp.

Спецпроекты
Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році
Apple Watch: як підібрати розмір, характеристики та конфігурацію під образ життя. Поради від Алло

Подобные атаки уже фиксировали ранее. В прошлом году российские хакеры атаковали пользователей Signal в Украине «безопасными» файлами и новым вредоносным ПО.

Хакер взломал клиент Signal, которым пользуется правительство США — всего за полчаса

Источник: Engadget

Популярные новости

arrow left
arrow right
Взломал Apple и правительство США: видео тюремной камеры одного из самых известных хакеров
WhatsApp готовит платную версию с дополнительными функциями
Подставные украинские "дропы" выманили у россиян 2000+ пакетов данных о Starlink: с номерами и позициями.
Новая тактика криптопреступников: подростков завербовали через Signal, чтобы похитить $66 млн в криптовалюте
Хакеры взломали государственный медицинский портал и выписывали рецепты на наркотики
Альтернатива Zoom и Google Meet: WhatsApp начал принимать видеозвонки в веб-версии
Signal в мире ИИ: вышел "защищенный" чат-бот Confer со сквозным шифрованием
От шифров до контрабанды: как журналисты освещают события в Иране без интернета
Qualcomm представила Arduino Ventuno Q: одноплатный компьютер для роботов и ИИ дешевле $300
Смарт-очки Samsung выйдут в этом году и не получат ключевой функции
Джеймс Кэмерон: "Аватар 4" все еще "очень возможен", но надо учесть отзывы зрителей
ИИ-экзорцизм: ChatGPT разоблачает колдунов и сатанистов для британской полиции
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить