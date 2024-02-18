Хакеры взломали одно из подразделений концерна «Калашников» и опубликовали данные о ракетах

Хакеры группы Head Mare добрались до серверов российской военной компании НПО «Высокоточные системы и технологии», часть концерна «Калашников», и выложили в сеть много документации. В частности, среди нее описания двух типов ракет.

Также обнародованы данные об ответственном персонале и его деятельности, планы помещений и многое другое. Хакеры отмечают, что несмотря на массу усилий компании по кибербезопасности, о которых упоминается в документации, они смогли осуществить взлом без каких-либо трудностей.

1/7 Хед Маре пришла в гости к НПО «Высокоточные системы и технологии» из города @Izh_govкоторую отжал #калашников. В нашем распоряжении секретная документация на оружие и информация о сотрудниках и поставщиках pic.twitter.com/eulsgZvpDV — Head Mare (@head_mare) February 17, 2024

Одной из «рассекреченных» ракет оказалась новая гиперзвуковая «Гвоздика». Это ракета-мишень, которая разрабатывается для тренировок российской ПВО в борьбе с подобными целями. Обнародованы чертежи и 3D-модель ракеты, ее характеристики, результаты испытания конкретных узлов и сведения об участниках разработки.

Хакеры добрались данных о производстве и испытаниях компоненте управляемой зенитной ракеты 9М333. Эти ракеты используются как боеприпасы ЗРК 9К35М4 «Стрела-10М4», они имеют инфракрасное самонаведение.

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Разработка ракеты велась примерно 40 лет, но в серийное производство она пошла только в конце 2020 года.

Хакеры доложили о взломе в X Twitter, где в частности акцентировали на плохой киберзащите предприятия и отчетности о недостатках в конструкции ракет. Полный набор документации доступен по ссылке.

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