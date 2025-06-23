Хакеры взломали сайт Cointelegraph и разместили ссылку о фейковом эйрдропе

Известное издание о криптовалютах Cointelegraph атаковали хакеры. Они разместили в коде мошенническую ссылку якобы на эйрдроп.

Медиакомпания предупредила, что не следует нажимать на всплывающие сообщения на их вебсайте.

🚨 ALERT: We are aware of a fraudulent pop-up falsely claiming to offer “CoinTelegraph ICO Airdrops” or “CTG tokens” that are appearing on our site. DO NOT:

— Click on these pop-ups

— Connect your wallets

— Enter any personal information We are actively working on a fix. — Cointelegraph (@Cointelegraph) June 23, 2025

Компания по блокчейн-безопасности CertiK провела аудит смарт-контракта хакеров. Специалисты сообщили, что киберпреступниками использован метод, который напоминает подобную фронтенд-атаку на агрегатор цен CoinMarketCap, которая произошла несколькими днями ранее. В том случае посетители сайта видели всплывающие окна с просьбой подключить кошелек для верификации.

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Кроме того, время атаки совпадает с массовой утечкой данных 19 июня, когда в сеть слили 16 млрд паролей и других данных для входа. Эксперты по кибербезопасности предполагают, что это может быть связано с вредоносным программным обеспечением Infostealer.