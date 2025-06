Хакеры взломали сайт Cointelegraph и разместили ссылку о фейковом эйрдропе

Известное издание о криптовалютах Cointelegraph атаковали хакеры. Они разместили в коде мошенническую ссылку якобы на эйрдроп.

Медиакомпания предупредила, что не следует нажимать на всплывающие сообщения на их вебсайте.

🚨 ALERT: We are aware of a fraudulent pop-up falsely claiming to offer “CoinTelegraph ICO Airdrops” or “CTG tokens” that are appearing on our site.

DO NOT:

— Click on these pop-ups

— Connect your wallets

— Enter any personal information

We are actively working on a fix.

— Cointelegraph (@Cointelegraph) June 23, 2025