Новости Крипто 23.06.2025 в 16:46 comment views icon

Хакеры взломали сайт Cointelegraph и разместили ссылку о фейковом эйрдропе

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Хакеры взломали сайт Cointelegraph и разместили ссылку о фейковом эйрдропе

Известное издание о криптовалютах Cointelegraph атаковали хакеры. Они разместили в коде мошенническую ссылку якобы на эйрдроп.

Медиакомпания предупредила, что не следует нажимать на всплывающие сообщения на их вебсайте.

Компания по блокчейн-безопасности CertiK провела аудит смарт-контракта хакеров. Специалисты сообщили, что киберпреступниками использован метод, который напоминает подобную фронтенд-атаку на агрегатор цен CoinMarketCap, которая произошла несколькими днями ранее. В том случае посетители сайта видели всплывающие окна с просьбой подключить кошелек для верификации.

Кроме того, время атаки совпадает с массовой утечкой данных 19 июня, когда в сеть слили 16 млрд паролей и других данных для входа. Эксперты по кибербезопасности предполагают, что это может быть связано с вредоносным программным обеспечением Infostealer.

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